Российский оппозиционер и бывший соратник Алексея Навального Леонид Волков назвал "смерть" командира РДК Дениса Капустина "денацификацией", а бывшего главу ГУР Кирилла Буданова — "отвратительным провинциальным политтехнологом". Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что такие высказывания — неприемлемы, и Департамент государственной безопасности уже расследует инцидент.

"По моему личному мнению, такие высказывания являются неприемлемыми, и такой человек не должен оставаться в Литве", — сказала журналистам Ругинене, как передали 7 января в LRT.lt.

Она сообщила, что ДГБ уже проводит расследование, и после его завершения свои оценки предоставит Департамент миграции.

"Очень надеюсь, что расследование будет детальным, и мы в будущем сможем избежать как подобных высказываний, так и людей, которые позволяют себе такие высказывания", — добавила премьер.

По данным СМИ, Департамент миграции обратился в КГБ за дополнительной консультацией относительно возможной угрозы национальной безопасности и с просьбой дать оценку высказываниям Волкова. Российский оппозиционер имеет временный вид на жительство в Литве, и законодательством предусмотрено, что в случае угрозы нацбезопасности такой может быть аннулирован.

В ГГБ сообщили, что в пределах своей компетенции наблюдают и взвешивают все факторы риска. В ответе журналистам пресс-служба отметила, что "подобную риторику враждебные Литве и Украине режимы могут использовать в своих пропагандистских целях".

Напомним, после обнародования переписки Волков извинился, назвав свое сообщение "эмоциональным и резким". При этом он отметил, что "плохо относится к неонацистам", и тактический союз с ними считает "большой ошибкой". Министр иностранных дел Кестутис Будрис и председатель Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Ремигиюс Мотузас также поставили под сомнение дальнейшее пребывание оппозиционера на территории страны.

"Убийство" Капустина — это на самом деле фейк, а его "смерть" была спецоперацией украинского ГУР. 1 января командир РДК внезапно "воскрес", и оказалось, что его гибель по заказу из РФ срежиссировали разведчики, получив деньги от врага, которые направили на усиление спецподразделений.