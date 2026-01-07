Російський опозиціонер і колишній соратник Олексія Навального Леонід Волков назвав «смерть» командира РДК Дениса Капустіна «денацифікацією», а колишнього голову ГУР Кирила Буданова — "огидним провінційним політтехнологом». Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що такі висловлювання — неприйнятні, і Департамент державної безпеки вже розслідує інцидент.

"На мою особисту думку, такі висловлювання є неприйнятними, і така людина не повинна залишатися в Литві", — сказала журналістам Ругінене, як передали 7 січня у LRT.lt.

Вона повідомила, що ДДБ вже проводить розслідування, і після його завершення свої оцінки надасть Департамент міграції.

"Дуже сподіваюся, що розслідування буде детальним, і ми в майбутньому зможемо уникнути як подібних висловлювань, так і людей, які дозволяють собі такі висловлювання", — додала прем'єрка.

За даними ЗМІ, Департамент міграції звернувся до КДБ за додатковою консультацією щодо можливої загрози національній безпеці та з проханням надати оцінку висловлюванням Волкова. Російський опозиціонер має тимчасову посвідку на проживання в Литві, і законодавством передбачено, що в разі загрози нацбезпеці таку можуть анулювати.

Відео дня

У ДГБ повідомили, що в межах своєї компетенції спостерігають і зважують всі фактори ризику. У відповіді журналістам пресслужба наголосила, що "подібну риторику ворожі Литві та Україні режими можуть використовувати у своїх пропагандистських цілях".

Нагадаємо, після оприлюднення листування Волков перепросив, назвавши своє повідомлення "емоційним і різким". При цьому він зауважив, що "погано ставить до неонацистів", і тактичний союз з ними вважає "великою помилкою". Міністр закордонних справ Кестутіс Будріс голова Комітету у закордонних справах Сейму Литви Ремігіюс Мотузас також поставили під сумнів подальше перебування опозиціонера на території країни.

"Убивство" Капустіна — це насправді фейк, а його "смерть" була спецоперацією українського ГУР. 1 січня командир РДК раптово "воскреснув", і виявилось, що його загибель за замовленням з РФ зрежисували розвідники, отримавши гроші від ворога, які спрямували на підсилення спецпідрозділів.