Від "Леді Ю" до чеських мільйонів: на чому заробляє родина Юлії Тимошенко, — YouControl

Аналітики YouControl дослідили відкриті дані про родинний бізнес Юлії Тимошенко. І з'ясувалось, що очільниця "Батьківщини" та її рідні мають зв'язки із 15 українськими та 1 чеською компаніями.

За даними ЄДР, Юлія Тимошенко є лише керівницею політичної партії "Батьківщина". Актуальних бізнес-зв’язків із комерційними юридичними особами в Україні вона не має. Втім, ці зв'язки має її чоловік, донька Євгенія та навіть тітка та зять народної депутатки, повідомляє YouControl.

Аналітики YouControl дослідили відкриті дані про родинний бізнес народної депутатки України Юлії Тимошенко Фото: YouControl

Олександр Тимошенко (чоловік) та його бізнес-зв'язки

Чоловік Юлії Тимошенко, Олександр Тимошенко, зареєстрований як ФОП (консультування з питань комерційної діяльності та управління).

Також він є учасником і бенефіціаром ТОВ "Леді Ю" (виробництво парфумерних та косметичних засобів), керівник Batkivshchyna Prague, z.s. (Чехія)

До листопада 2024 року Олександр очолював Britico Product s.r.o. (Чехія). Наразі компанією керує Вероніка Світлова. Особа з таким ПІБ була офіційною спостерігачкою від "Батьківщини" на президентських виборах у 2019 році

Відео дня

До жовтня 2024 року Britico Product s.r.o. була учасником ТОВ "Інтернаціональні Індустріальні Проекти". У матеріалі BIHUS.Info 2020 року компанія згадується як власник автомобіля Mercedes S600, яким користувалась Юлія Тимошенко.

Також Олександр Тимошенко є колишнім учасником естонської Prostor OÜ (діяльність припинено у березні 2024 року) та ексочільником чеської Medical Invested Capital True Standing Europe Limited s.r.o. (2014–2021 рр.)

Євгенія Тимошенко (дочка) та її бізнес

Євгенія зареєстрована як ФОП (надання в оренду нерухомого майна)

Також вона є співвласницею 8 компаній, більшість з яких працює у сфері нерухомості, зокрема ТОВ "Компанія "Міжнародні Ділові Проекти" (14,01 млн грн виторгу за 9 міс. 2025 р.) та ТОВ "ЛБМ Консалтинг" (672 тис. грн виторгу в 2024 р.)

Бізнес-партнеркою Євгенії в частині компаній є Людмила Телегіна, яка, за інформацією Суспільне Новини, є матір’ю Юлії Тимошенко.

Також Євгенія є представником ТОВ "Пиромекс України" (у стані припинення).

Інші родинні зв’язки Юлії Тимошенко

Зять Артур Чечьоткін — учасник двох компаній, у минулому акціонер "Укрбудінвестбанку".

Тітка Антоніна Ульяхіна — депутатка Дніпропетровської облради.

Чоловік та зять тітки пов'язані з бізнесом у сфері оренди та управління нерухомістю, зокрема з компаніями Євгенії Тимошенко

"У системі YouControl згадані компанії мають/мали відношення до корпоративної групи "Група родини Тимошенко". Цей індикатор допомагає перевіряти контрагентів на зв'язки з великими бізнес-структурами, оцінювати репутаційні ризики та визначати реальних контролерів і структуру власності", - пояснюють розслідувачі.

Нагадаємо, 21 січня у Вищому антикорупційному суді розглядали арешт майна Юлії Тимошенко. Слідчий суддя Віталій Дубас задовольнив частково клопотання прокурора САП про арешт майна лідерки "Батьківщини".

Нагадаємо, Юлію Тимошенко підозрюють у пропозиції хабаря народним депутатам. 13 січня НАБУ провело обшук в офісі партії "Батьківщина".