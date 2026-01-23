Від "Леді Ю" до чеських мільйонів: на чому заробляє родина Юлії Тимошенко, — YouControl
Аналітики YouControl дослідили відкриті дані про родинний бізнес Юлії Тимошенко. І з'ясувалось, що очільниця "Батьківщини" та її рідні мають зв'язки із 15 українськими та 1 чеською компаніями.
За даними ЄДР, Юлія Тимошенко є лише керівницею політичної партії "Батьківщина". Актуальних бізнес-зв’язків із комерційними юридичними особами в Україні вона не має. Втім, ці зв'язки має її чоловік, донька Євгенія та навіть тітка та зять народної депутатки, повідомляє YouControl.
Олександр Тимошенко (чоловік) та його бізнес-зв'язки
Чоловік Юлії Тимошенко, Олександр Тимошенко, зареєстрований як ФОП (консультування з питань комерційної діяльності та управління).
Також він є учасником і бенефіціаром ТОВ "Леді Ю" (виробництво парфумерних та косметичних засобів), керівник Batkivshchyna Prague, z.s. (Чехія)
До листопада 2024 року Олександр очолював Britico Product s.r.o. (Чехія). Наразі компанією керує Вероніка Світлова. Особа з таким ПІБ була офіційною спостерігачкою від "Батьківщини" на президентських виборах у 2019 році
До жовтня 2024 року Britico Product s.r.o. була учасником ТОВ "Інтернаціональні Індустріальні Проекти". У матеріалі BIHUS.Info 2020 року компанія згадується як власник автомобіля Mercedes S600, яким користувалась Юлія Тимошенко.
Також Олександр Тимошенко є колишнім учасником естонської Prostor OÜ (діяльність припинено у березні 2024 року) та ексочільником чеської Medical Invested Capital True Standing Europe Limited s.r.o. (2014–2021 рр.)
Євгенія Тимошенко (дочка) та її бізнес
Євгенія зареєстрована як ФОП (надання в оренду нерухомого майна)
Також вона є співвласницею 8 компаній, більшість з яких працює у сфері нерухомості, зокрема ТОВ "Компанія "Міжнародні Ділові Проекти" (14,01 млн грн виторгу за 9 міс. 2025 р.) та ТОВ "ЛБМ Консалтинг" (672 тис. грн виторгу в 2024 р.)
Бізнес-партнеркою Євгенії в частині компаній є Людмила Телегіна, яка, за інформацією Суспільне Новини, є матір’ю Юлії Тимошенко.
Також Євгенія є представником ТОВ "Пиромекс України" (у стані припинення).
Інші родинні зв’язки Юлії Тимошенко
Зять Артур Чечьоткін — учасник двох компаній, у минулому акціонер "Укрбудінвестбанку".
Тітка Антоніна Ульяхіна — депутатка Дніпропетровської облради.
Чоловік та зять тітки пов'язані з бізнесом у сфері оренди та управління нерухомістю, зокрема з компаніями Євгенії Тимошенко
"У системі YouControl згадані компанії мають/мали відношення до корпоративної групи "Група родини Тимошенко". Цей індикатор допомагає перевіряти контрагентів на зв'язки з великими бізнес-структурами, оцінювати репутаційні ризики та визначати реальних контролерів і структуру власності", - пояснюють розслідувачі.
Нагадаємо, 21 січня у Вищому антикорупційному суді розглядали арешт майна Юлії Тимошенко. Слідчий суддя Віталій Дубас задовольнив частково клопотання прокурора САП про арешт майна лідерки "Батьківщини".
Нагадаємо, Юлію Тимошенко підозрюють у пропозиції хабаря народним депутатам. 13 січня НАБУ провело обшук в офісі партії "Батьківщина".