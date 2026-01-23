От "Леди Ю" до чешских миллионов: на чем зарабатывает семья Юлии Тимошенко, — YouControl

Аналитики YouControl исследовали открытые данные о семейном бизнесе Юлии Тимошенко. И выяснилось, что руководительница "Батькивщины" и ее родные имеют связи с 15 украинскими и 1 чешской компаниями.

По данным ЕГР, Юлия Тимошенко является лишь руководительницей политической партии "Батькивщина". Актуальных бизнес-связей с коммерческими юридическими лицами в Украине она не имеет. Впрочем, эти связи имеет ее муж, дочь Евгения и даже тетя и зять народного депутата, сообщает YouControl.

Аналитики YouControl исследовали открытые данные о семейном бизнесе народного депутата Украины Юлии Тимошенко Фото: YouControl

Александр Тимошенко (муж) и его бизнес-связи и его бизнес-связи

Муж Юлии Тимошенко, Александр Тимошенко, зарегистрирован как ФЛП (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления).

Также он является участником и бенефициаром ООО "Леди Ю" (производство парфюмерных и косметических средств), руководитель Batkivshchyna Prague, z.s. (Чехия)

До ноября 2024 года Александр возглавлял Britico Product s.r.o. (Чехия). Сейчас компанией руководит Вероника Светлова. Лицо с таким ФИО было официальным наблюдателем от "Батькивщины" на президентских выборах в 2019 году

До октября 2024 года Britico Product s.r.o. была участником ООО "Интернациональные Индустриальные Проекты". В материале BIHUS.Info 2020 года компания упоминается как владелец автомобиля Mercedes S600, которым пользовалась Юлия Тимошенко.

Также Александр Тимошенко является бывшим участником эстонской Prostor OÜ (деятельность прекращена в марте 2024 года) и экс-главой чешской Medical Invested Capital True Standing Europe Limited s.r.o. (2014-2021 гг.)

Евгения Тимошенко (дочь) и ее бизнес

Евгения зарегистрирована как ФЛП (предоставление в аренду недвижимого имущества)

Также она является совладелицей 8 компаний, большинство из которых работает в сфере недвижимости, в частности ООО "Компания "Международные Деловые Проекты" (14,01 млн грн выручки за 9 мес. 2025 г.) и ООО "ЛБМ Консалтинг" (672 тыс. грн выручки в 2024 г.)

Бизнес-партнером Евгении в части компаний является Людмила Телегина, которая, по информации Суспільне Новини, является матерью Юлии Тимошенко.

Также Евгения является представителем ООО "Пиромекс Украины" (в состоянии прекращения).

Другие родственные связи Юлии Тимошенко

Зять Артур Чечеткин — участник двух компаний, в прошлом акционер "Укрстройинвестбанка".

Тетя Антонина Ульяхина — депутат Днепропетровского облсовета.

Муж и зять тети связаны с бизнесом в сфере аренды и управления недвижимостью, в частности с компаниями Евгении Тимошенко

"В системе YouControl упомянутые компании имеют/имели отношение к корпоративной группе "Группа семьи Тимошенко". Этот индикатор помогает проверять контрагентов на связи с крупными бизнес-структурами, оценивать репутационные риски и определять реальных контролеров и структуру собственности", — объясняют расследователи.

Напомним, 21 января в Высшем антикоррупционном суде рассматривали арест имущества Юлии Тимошенко. Следственный судья Виталий Дубас удовлетворил частично ходатайство прокурора САП об аресте имущества лидера "Батькивщины".

Напомним, Юлию Тимошенко подозревают в предложении взятки народным депутатам. 13 января НАБУ провело обыск в офисе партии "Батькивщина".