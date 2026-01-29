Мутація "осі зла": як змінювалися головні вороги демократії з 2002 по 2026 рік

Фразу "вісь зла" вперше використав 43-й президент США Джордж Буш-молодший, і спочатку вона стосувалася Ірану, Іраку Саддама Хусейна і Північної Кореї. Але з того моменту, як Буш зробив вираз крилатим, склад "осі" неодноразово змінювався. А 2026 року до нього цілком можуть увійти і США.

"Вісь зла" Буш-молодший згадав у промові про стан справ у США 29 січня 2002 року, менш ніж за п'ять місяців після терактів 11 вересня і більш ніж за рік до вторгнення до Іраку в 2003 році, і часто повторював протягом усього його президентського терміну. Фокус з'ясував, як "вісь зла" виявилася такою ж мінливою, як політика США.

Буш-молодший заявив про "вісь зла" 29 січня 2002 року

Викривальна промова Джорджа Буша звучала так:

"Північна Корея — це режим, що озброюється ракетами і зброєю масового знищення, тоді як його громадяни голодують.

Іран агресивно нарощує виробництво цієї зброї та експортує терор, тоді як невелика група осіб, не обраних на виборні посади, пригнічує надію іранського народу на свободу.

Ірак продовжує демонструвати свою ворожість щодо Америки і підтримувати тероризм.

Подібні держави та їхні союзники-терористи утворюють вісь зла, озброюючись для того, щоб загрожувати миру в усьому світі. Прагнучи до зброї масового ураження, ці режими являють собою серйозну небезпеку, що зростає".

Промова Буша справила несподіваний ефект: у відповідь Іран сформував політичний альянс, який він назвав "Віссю опору", до складу якого ввійшли Іран, Сирія, Хезболла і сектор Газа під управлінням ХАМАС.

Примітно, але Буш-молодший придумав "вісь зла" не сам. Це заслуга його спічрайтера Девіда Фрума, який навіть написав книжку про свою роботу на президента США: "Правильна людина: несподіване президентство Джорджа Буша-молодшого", у якій і пояснив логіку створення цієї крилатої фрази.

Для натхнення Фрум перечитав промову 32-го президента США Франкліна Д. Рузвельта від 8 грудня 1941 року після раптового нападу Японії на Перл-Гарбор. Хоча американців не потрібно було переконувати в необхідності війни з Японією, Рузвельт бачив, що найбільшу загрозу для Сполучених Штатів становить нацистська Німеччина, і йому потрібно було обґрунтувати необхідність війни на двох океанах, проти "країн вісі", або гітлерівської коаліції — Німеччини, Італії та Японії, а також їхніх союзників.

У своїй книжці Фрум розповідає, що що більше він порівнював держави "осі" у Другій світовій війні з сучасними "терористичними державами", то більше схожості він бачив: об'єднував їх лише спільний ворог, на 2001 рік — це були США, тож він накидав аргументи, і відправив промову Бушу. Він очікував, що промову перепишуть, але президент зачитав її практично дослівно, тільки змінив "вісь ненависті", запропоновану Фрумом, на "вісь зла".

До слова, за саме поняття "вісь" у геополітиці треба "подякувати" Беніто Муссоліні. Саме фашистський лідер 1936 року проголосив, що "вісь Рим-Берлін" розділить Європу, утворивши геополітичну лінію, навколо якої обертатимуться інші країни.

Вісь зла — як змінювався склад осі з роками

Вираз Буша виявився настільки популярним, що його стали використовувати навіть противники США. Так, Уго Чавес, нині покійний президент Венесуели, вважав, що "вісь зла" — це "Вашингтон і його союзники". А 2007 року командувач Корпусом вартових ісламської революції Ірану заявив, що Сполучені Штати, Велика Британія та Ізраїль є частиною "осі зла".

Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року "вісь зла" кристалізувалася в новому вигляді. І до орбіти приєдналися два учасники з промови Буша-молодшого: Іран, який продав РФ технологію виробництва дронів "Шахед", і КНДР, чий лідер Кім Чен Ин допоміг колезі-диктатору Путіну живою силою в обмін на недоступні раніше технології.

КНДР із клубу "вісь зла" так і не вийшла Фото: KCNA

Менш активний член нової "осі" — це Китай, який, публічно заявляючи про нейтралітет, скуповує в Росії задешево все: від енергоносіїв до лісу, підтримуючи юанем економіку сусіда, що розвалюється.

Об'єднує їх, як і попередні осі, навіть не спільний ворог, а взаємна вигода.

США може стати частиною Осі зла — чому так

Однак після повернення Дональда Трампа в Білий дім, "вісь зла" знову змінюється. Буш-молодший говорив у своїй історичній промові, що "Америка буде лідирувати, захищаючи свободу і справедливість, тому що вони правильні, істинні і незмінні для всіх людей в усьому світі". А також заявляв, що "разом із друзями та союзниками від Європи до Азії, від Африки до Латинської Америки, ми продемонструємо, що сили терору не можуть зупинити рух за свободу".

Але Дональд Трамп встиг перейменувати Мексиканську затоку, заявити про свої домагання до Панами, Гренландії і навіть до Канади, яку він уперто називає 51-м штатом. А також засумніватися у відданості один одному членів НАТО і образив союзників, заявивши, що їхня участь у війнах, починаючи від Другої світової і до війни в Афганістані, була не такою вже й значною, якщо порівнювати зі США.

Трамп робить те, проти чого застерігав Буш-молодший

А коли в Ірані спалахнули антиурядові протести — то Трамп спочатку пообіцяв протестувальникам допомогу, але не надав її, навіть коли рахунок жертв пішов на тисячі.

Війна в Україні Трампа цікавить, як пункт у його списку воєн, які він нібито припинив, або збирається припинити. Але поки що в Білому домі з'явилося його фото з Путіним, а не із Зеленським.

Своє фото з Путіним Трамп повісив у Білому домі Фото: X (Twitter)

А потім президент США взяв і створив Раду миру, як альтернативу ООН, куди запросив навіть країну-агресора Росію з її сателітом Білоруссю, щоправда, з початковим внеском у мільярд доларів. А також Китай, хоча Пекін постійно погрожує Тайваню — союзнику США, причому Тайвань до Ради не запросили.

До Ради миру запросили 50 країн

Прикметно, але посол України у Великій Британії екс-головком ЗСУ Валерій Залужний ще 2025 року говорив, що не лише Росія та нова "вісь зла" намагаються зруйнувати світовий порядок, а й США: "Очевидно, що невизнання Вашингтоном агресії РФ є також новим викликом не лише для України, а й для Європи. Отже, цього достатньо, щоб зрозуміти, що вже не тільки Росія та "вісь зла" намагаються зруйнувати світовий порядок, а й США фактично остаточно його руйнують".

Підтримують його й американські політики, зазначаючи, що Трамп руйнує не тільки баланс сил у світі, який створювався роками, а й саму будову США, побудовану на демократичних принципах: "Свободи і громадянські права як в Америці, так і за кордоном висять на волосині. Потураючи агресорам і змушуючи замовкнути критиків, Сполучені Штати стали каталізатором хаосу, а не оплотом проти нього", — зазначають критики.

Які шанси США опинитися серед країн-членів уже нової "осі зла", поки що можна тільки припускати. Але критики нової Америки MAGA зазначають, що вже настала епоха диктаторів, а отже, це членство може виявитися навіть почесним.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, якого можна було назвати союзником Трампа, після особистої зустрічі з президентом США висловив серйозну стурбованість його психологічним станом. І навіть сказав, що Трамп "небезпечний".

А, виступаючи в Давосі, Дональд Трамп критикував НАТО і називав Україну та Канаду "невдячними".