Мутация "оси зла": как менялись главные враги демократии с 2002 по 2026 год

Фраза "ось зла" впервые была использована 43-м президентом США Джорджем Бушем-младшим и первоначально относилась к Ирану, Ираку Саддама Хусейна и Северной Корее. Но с того момента, как Буш сделал выражение крылатым, состав "оси" неоднократно менялся. А в 2026 году в него вполне могут войти и США.

"Ось зла" Буш-младший упомянул в речи о положении дел в США 29 января 2002 года, менее чем через пять месяцев после терактов 11 сентября и более чем за год до вторжения в Ирак в 2003 году, и часто повторял на протяжении всего его президентского срока. Фокус выяснил, как "ось зла" оказалась такой же изменчивой, как политика США.

Буш-младший заявил об "оси зла" 29 января 2002 года

Обличающая речь Джорджа Буша звучала так:

"Северная Корея — это режим, вооружающийся ракетами и оружием массового уничтожения, в то время как его граждане голодают.

Иран агрессивно наращивает производство этого оружия и экспортирует террор, в то время как небольшая группа лиц, не избранных на выборные должности, подавляет надежду иранского народа на свободу.

Відео дня

Ирак продолжает демонстрировать свою враждебность по отношению к Америке и поддерживать терроризм.

Подобные государства и их союзники-террористы образуют ось зла, вооружаясь для того, чтобы угрожать миру во всем мире. Стремясь к оружию массового поражения, эти режимы представляют собой серьезную и растущую опасность".

Речь Буша оказала неожиданный эффект: в ответ Иран сформировал политический альянс, который он назвал "Осью сопротивления", в состав которого вошли Иран, Сирия, Хезболла и сектор Газа под управлением ХАМАС.

Примечательно, но Буш-младший придумал "ось зла" не сам. Это заслуга его спичрайтера Дэвида Фрума, который даже написал книгу о своей работе на президента США: "Правильный человек: неожиданное президентство Джорджа Буша-младшего", в которой и объяснил логику создания этой крылатой фразы.

Для вдохновения Фрум перечитал речь 32-го президента США Франклина Д. Рузвельта от 8 декабря 1941 года после внезапного нападения Японии на Перл-Харбор. Хотя американцев не нужно было убеждать в необходимости войны с Японией, Рузвельт видел, что наибольшую угрозу для Соединенных Штатов представляет нацистская Германия, и ему нужно было обосновать необходимость войны на двух океанах, против "стран оси", или гитлеровской коалиции — Германии, Италии и Японии, а также их союзников.

В своей книге Фрум рассказывает, что чем больше он сравнивал державы "оси" во Второй мировой войне с современными "террористическими государствами", тем больше сходств он видел: объединял их только общий враг, на 2001 год – это были США, так что он набросал аргументы, и отправил речь Бушу. Он ожидал, что речь перепишут, но президент зачитал ее практически дословно, только изменил "ось ненависти", предложенную Фрумом, на "ось зла".

К слову за само понятие "ось" в геополитике надо "поблагодарить" Бенито Муссолини. Именно фашистский лидер в 1936 году провозгласил, что "ось Рим-Берлин" разделит Европу, образовав геополитическую линию, вокруг которой будут вращаться другие страны.

Ось зла – как менялся состав оси с годами

Выражение Буша оказалось настолько популярным, что его стали использовать даже противники США. Так, Уго Чавес, ныне покойный президент Венесуэлы, считал, что "ось зла" – это "Вашингтон и его союзники". А в 2007 году командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана заявил, что Соединенные Штаты, Великобритания и Израиль являются частью "оси зла".

Но после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году "ось зла" кристаллизировалась в новом виде. И к орбите присоединились два участника из речи Буша-младшего: Иран, который продал РФ технологию производства дронов "Шахед", и КНДР, чей лидер Ким Чен Ын помог коллеге-диктатору Путину живой силой в обмен на недоступные ранее технологии.

КНДР из клуба "ось зла" так и не вышла Фото: KCNA

Менее активный член новой "оси" – это Китай, который, публично заявляя о нейтралитете, скупает в России по дешевке все: от энергоносителей до леса, поддерживая юанем разваливающуюся экономику соседа.

Объединяет их, как и предыдущие оси, даже не общий враг, но взаимная выгода.

США может стать частью Оси зла – почему так

Однако после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, "ось зла" снова меняется. Буш-младший говорил в своей исторической речи, что "Америка будет лидировать, защищая свободу и справедливость, потому что они правильны, истинны и неизменны для всех людей во всем мире". А также заявлял, что "вместе с друзьями и союзниками от Европы до Азии, от Африки до Латинской Америки, мы продемонстрируем, что силы террора не могут остановить движение за свободу".

Но Дональд Трамп успел переименовать Мексиканский залив, заявить о своих притязаниях на Панаму, Гренландию и даже Канаду, которую он упорно называет 51-м штатом. А также усомниться в преданности друг другу членов НАТО и оскорбил союзников, заявив, что их участие в войнах, начиная от Второй мировой и до войны в Афганистане было не так уж и значительно, если сравнивать с США.

Трамп делает то, против чего предостерегал Буш-младший

А когда в Иране вспыхнули антиправительственные протесты – то Трамп сначала пообещал протестующим помощь, но не оказал ее, даже когда счет жертв пошел на тысячи.

Война в Украине Трампа интересует, как пункт в его списке войн, которые он якобы прекратил, или собирается прекратить. Но пока в Белом доме появилось его фото с Путиным, а не с Зеленским.

Свое фото с Путиным Трамп повесил в Белом доме Фото: X (Twitter)

А потом президент США взял и создал Совет мира, как альтернативу ООН, куда пригласил даже страну-агрессора Россию с ее сателлитом Беларусью, правда, с первоначальным взносом в миллиард долларов. А также Китай, хотя Пекин постоянно угрожает Тайваню – союзнику США, причем Тайвань в Совет не пригласили.

В Совет мира пригласили 50 стран

Примечательно, но посол Украины в Великобритании экс-главком ВСУ Валерий Залужный еще в 2025 году говорил, что не только Россия и новая "ось зла" пытаются разрушить мировой порядок, но и США: "Очевидно, что непризнание Вашингтоном агрессии РФ является также новым вызовом не только для Украины, но и для Европы. Итак, этого достаточно, чтобы понять, что уже не только Россия и "ось зла" пытаются разрушить мировой порядок, но и США фактически окончательно его разрушают".

Вторят ему и американские политики, отмечая, что Трамп разрушает не только годами создававшийся баланс сил в мире, но само устройство США, построенное на демократических принципах: "Свободы и гражданские права как в Америке, так и за рубежом висят на волоске. Потворствуя агрессорам и заставляя замолчать критиков, Соединенные Штаты стали катализатором хаоса, а не оплотом против него", — отмечают критики.

Каковы шансы США оказаться в числе стран-членов уже новой "оси зла", пока можно только предполагать. Но критики новой Америки MAGA отмечают, что уже наступила эпоха диктаторов, а значит, это членство может оказаться даже почетным.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которого можно было назвать союзником Трампа, после личной встречи с президентом США выразил серьезную обеспокоенность его психологическим состоянием. И даже сказал, что Трамп "опасен".

А, выступая в Давосе, Дональд Трамп критиковал НАТО и называл Украину и Канаду "неблагодарными".