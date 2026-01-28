Рядом с кадром с внучкой: в Белом доме повесили фотографию Трампа с Путиным, — журналистка (фото)

В Белом доме появилась фотография в рамке, на которой президент США Дональд Трамп изображен вместе с главой Кремля Владимиром Путиным. Кадр демонстрирует один из моментов переговоров по окончанию войны в Украине.

Новая фотография появилась в вестибюле, соединяющем западное крыло с резиденцией. На это обратила внимание американская журналистка Элизабет Ландерс, которая поделилась кадром из Белого дома в сети X.

Ландер подчеркнула, что раньше этой фотографии здесь не было: по крайней мере, она ее не видела. Кадр встречи Трампа с Путиным в Анкоридже в 2025 году на Аляске повесили на стене у входной двери. Под фотографией политиков висит также снимок, на котором Трамп запечатлен со своей внучкой.

Скриншот | сообщение журналистки о появлении фото Трампа с Путиным в Белом доме

Примечательно, что на эту новость от журналистки уже отреагировали российские СМИ. Медиа "РИА Новости" пишет, что эта фотография якобы полностью соответствует размерам и композиции того снимка, который отправил Путин Трампу после саммита на Аляске. Россияне говорят, что якобы именно эту фотографию Трамп демонстрировал в Овальном кабинете Белого дома 22 августа.

Официального подтверждения или данных от Белого дома относительно этой фотографии не было. Также неизвестно, распорядился ли сам Трамп, чтобы этот снимок появился на территории его резиденции.

