Поруч з кадром з онучкою: у Білому домі повісили фотографію Трампа з Путіним, — журналістка (фото)

У Білому домі з'явилася фотографія у рамці, на якій президент США Дональд Трамп зображений разом з главою Кремля Володимиром Путіним. Кадр демонструє один з моментів переговорів щодо закінчення війни в Україні.

Нова фотографія з'явилася у вестибюлі, що з'єднує західне крило з резиденцією. На це звернула увагу американська журналістка Елізабет Ландерс, яка поділилася кадром з Білого дому у мережі X.

Ландер наголосила, що раніше цієї фотографії тут не було: принаймні, вона її не бачила. Кадр зустрічі Трампа з Путіним в Анкориджі у 2025 році на Алясці повісили на стіні біля вхідних дверей. Під фотографією політиків висить також знімок, на якому Трамп зображений зі своєю онучкою.

Скриншот | допис журналістки про появу фото Трампа з Путіним у Білому домі

Примітно, що на цю новину від журналістки вже відреагували російські ЗМІ. Медіа "РИА Новости" пише, що ця фотографія нібито повністю відповідає розмірам та композиції того знімка, що відправив Путін Трампу після саміту на Алясці. Росіяни кажуть, що нібито саме цю фотографію Трамп демонстрував в Овальному кабінеті Білого дому 22 серпня.

Офіційного підтвердження чи даних від Білого дому щодо цієї фотографії не було. Також невідомо, чи розпорядився сам Трамп, аби цей знімок з'явився на території його резиденції.

Також раніше Дональд Трамп показував, які речі у Білому домі змушують бентежитися іноземних політиків, які сюди прибувають для офіційних зустрічей.