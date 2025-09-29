Іноземні лідери "панікують", коли бачать це у Білому домі: Трамп показав, що бентежить політиків під час візитів (фото)

Президент США Дональд Трамп розповів, що іноземних лідерів, які прибувають із візитами у Білий дім, змушують "панікувати" деякі частини інтер'єру.

Американський лідер продемонстрував золоті 24-каратні елементи, заявивши, що деякі з найякісніших серед них використовуються для оздоблення усередині Білого дому. Кадри цього золота Дональд Трамп виклав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social 28 вересня.

Президент США показав, як виглядає золото, яким оздоблюють Овальний кабінет та Кабінет Білого дому.

"Одні з найякісніших елементів 24-каратного золота, яке використовується в Овальному кабінеті та Кабінеті Білого дому", — підписав кадри Трамп.

Скриншот | допис Дональда Трампа

За словами Дональда Трампа, іноземні лідери "панікують", коли бачать це золото, відвідуючи Білий дім. Також він назвав сучасне оформлення Овального кабінету "найкращим за всю історію".

"Іноземні лідери та всі інші "панікують", коли бачать його якість і красу. Найкращий Овальний кабінет за всю історію, з точки зору успіху та зовнішнього вигляду!!!", — додав американський лідер.

Скриншот | Трамп показав золоті елементи в Білому домі

Зазначимо, що раніше видання The Guardian розповідало, що за часів другого президентства Дональда Трампа відбулося "екстравагантне" оновлення Білого дому. Упродовж перших кількох місяців з моменту головування Трампа усередині будівлі значно побільшало позолоти. Так, з'явилися золоті оздоблення на стелі, дверних рамах та каміні. Навіть скульптурні херувими всередині дверних рам були пофарбовані в золотий колір.

Також у Білому домі зросла кількість золотих трофеїв та ваз, і навіть з'явилися золоті підставки з іменеам Трампа. Речник Білого дому повідомляв ЗМІ про те, що золото "найвищої якості" було придбане особисто президентом США.

