Иностранные лидеры "паникуют", когда видят это в Белом доме: Трамп показал, что смущает их во время визитов (фото)

Президент США Дональд Трамп рассказал, что иностранных лидеров, прибывающих с визитами в Белый дом, заставляют "паниковать" некоторые части интерьера.

Related video

Американский лидер продемонстрировал золотые 24-каратные элементы, заявив, что некоторые из самых качественных среди них используются для отделки внутри Белого дома. Кадры этого золота Дональд Трамп выложил на своей странице в соцсети Truth Social 28 сентября.

Президент США показал, как выглядит золото, которым украшают Овальный кабинет и Кабинет Белого дома.

"Одни из самых качественных элементов 24-каратного золота, которое используется в Овальном кабинете и Кабинете Белого дома", — подписал кадры Трамп.

Скриншот | сообщение Дональда Трампа

По словам Дональда Трампа, иностранные лидеры "паникуют", когда видят это золото, посещая Белый дом. Также он назвал современное оформление Овального кабинета "лучшим за всю историю".

"Иностранные лидеры и все остальные "паникуют", когда видят его качество и красоту. Лучший Овальный кабинет за всю историю, с точки зрения успеха и внешнего вида!!!", — добавил американский лидер.

Скриншот | Трамп показал золотые элементы в Белом доме

Отметим, что ранее издание The Guardian рассказывало, что во времена второго президентства Дональда Трампа произошло "экстравагантное" обновление Белого дома. В течение первых нескольких месяцев с момента председательства Трампа внутри здания значительно увеличилось количество позолоты. Так, появились золотые отделки на потолке, дверных рамах и камине. Даже скульптурные херувимы внутри дверных рам были окрашены в золотой цвет.

Также в Белом доме возросло количество золотых трофеев и ваз, и даже появились золотые подставки с именем Трампа. Представитель Белого дома сообщал СМИ о том, что золото "высочайшего качества" было приобретено лично президентом США.

Напомним, 29 сентября издание The Washinghton Post сообщало, что Дональд Трамп посетит встречу сотен генералов и адмиралов США, изменив планы в последний момент и "добавив проблем".

Также 28 сентября Дональд Трамп распространил видео с ИИ, которое рекламирует "медицинскую кровать" для лечения любых болезней.