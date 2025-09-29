Изменив планы в последний момент и "добавив проблем": Трамп посетит встречу сотен генералов США, — WP

Президент США Дональд Трамп внезапно решил присоединиться к встрече сотен генералов и адмиралов, созванной министром обороны Питом Хэгсетом на базу морской пехоты в Вирджинии. Появление американского лидера на "беспрецедентном" собрании "добавит проблем" и меняет планы буквально в последний момент перед проведением.

Присутствие Дональда Трампа создает условия "для крайне необычной встречи" между главнокомандующим и высшим военным руководством США. Об этом пишет издание The Washinghton Post.

О своих намерениях присоединиться к встрече президент США объявил в воскресенье, 28 сентября. Саму дискуссию Дональд Трамп анонсировал как "мотивационную речь" и "очень приятную" встречу.

"Это на самом деле просто очень приятная встреча, на которой мы говорим о том, как хорошо мы справляемся в военной сфере, о том, что мы в прекрасной форме, о многих хороших, позитивных вещах. Это просто хороший месседж", — отметил Трамп.

В то же время президент США не раскрыл подробностей, с какой именно речью собирается присоединиться к встрече сотен генералов.

"К нам приезжают замечательные люди, и это просто "esprit de corps". Вы знаете выражение "esprit de corps"? Вот о чем идет речь. Мы говорим о том, что мы делаем, что они делают и как мы работаем", — сказал он во время интервью для медиа NBC News.

В интервью для агентства Reuters Дональд Трамп заявил, что собирается объявить генералам о том, что они — "ценные лидеры", которым нужно быть "сильными и настойчивыми".

"Я хочу сказать генералам, что мы их любим, они — уважаемые лидеры, чтобы они были сильными, жесткими, умными и сочувствующими", — пояснил президент США.

Как пишет The Washinghton Post, появление Трампа на встрече сотен генералов "не только затмевает запланированную речь Гегсета", но и "добавляет новых проблем с безопасностью" этому масштабному мероприятию, для которого высшему военному руководству придется проехать тысячи километров.

Между отделениями Пентагона в связи с решением Трампа разослали сообщение о том, что его присутствие "существенно изменит режим безопасности".

Напомним, 25 сентября в Washington Post сообщили, что Пит Гегсет экстренно созвал сотни генералов и адмиралов на встречу на базе морской пехоты в Вирджинии, не объяснив причин, что стало поводом для серьезного беспокойства.

