Змінивши плани в останній момент і "додавши проблем": Трамп відвідає зустріч сотень генералів США, — WP

Президент США Дональд Трамп раптово вирішив приєднатися до зустрічі сотень генералів та адміралів, скликаної міністром оборони Пітом Гегсетом на базу морської піхоти у Вірджинії. Поява американського лідера на "безпрецедентних" зборах "додасть проблем" й змінює плани буквально в останню мить перед проведенням.

Присутність Дональда Трампа створює умови "для вкрай незвичайної зустрічі" між головнокомандувачем та вищим військовим керівництвом США. Про це пише видання The Washinghton Post.

Про свої наміри приєднатися до зустрічі президент США оголосив у неділю, 28 вересня. Саму дискусію Дональд Трамп анонсував як "мотиваційну промову" та "дуже приємну" зустріч.

"Це насправді просто дуже приємна зустріч, на якій ми говоримо про те, як добре ми справляємося у військовій сфері, про те, що ми в чудовій формі, про багато хороших, позитивних речей. Це просто хороший меседж", — зазначив Трамп.

Водночас президент США не розкрив подробиць, з якою саме промовою збирається доєднатися до зустрічі сотень генералів.

"До нас приїжджають чудові люди, і це просто "esprit de corps". Ви знаєте вираз "esprit de corps"? Ось про що йдеться. Ми говоримо про те, що ми робимо, що вони роблять і як ми працюємо", — сказав він під час інтерв'ю для медіа NBC News.

В інтерв'ю для агентства Reuters Дональд Трамп заявив, що збирається оголосити генералам про те, що вони — "цінні лідери", яким потрібно бути "сильними та наполегливими".

"Я хочу сказати генералам, що ми їх любимо, вони — шановані лідери, щоб вони були сильними, жорсткими, розумними та співчутливими", — пояснив президент США.

Як пише The Washinghton Post, поява Трампа на зустрічі сотень генералів "не тільки затьмарює заплановану промову Гегсета", а й "додає нових проблем з безпекою" цьому масштабному заходу, задля якого вищому військовому керівництву доведеться проїхати тисячі кілометрів.

Між відділеннями Пентагону у зв'язку з рішенням Трампа розіслали повідомлення про те, що його присутність "суттєво змінить режим безпеки".

Нагадаємо, 25 вересня у Washington Post повідомили, що Піт Гегсет екстрено скликав сотні генералів і адміралів на зустріч на базі морської піхоти у Вірджинії, не пояснивши причин, що стало приводом до серйозного занепокоєння.

27 вересня у Reuters писали, що Дональд Трамп відправляє війська у Портленд.