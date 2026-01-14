Опасаются из-за нефтяных танкеров: соперники Ирана призывают Трампа не бить по стране, — WSJ

Страны Персидского залива, являющиеся соперниками Ирана, просят президента Дональда Трампа не совершать атаки по Ирану после предупреждений США быть готовыми к "серьезным ударам".

Среди тех, кто отговаривает США от атак на Иран, Саудовская Аравия. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Подобные призывы прозвучали на фоне обострения ситуации в Иране и неоднозначных заявлений со стороны американских властей. Несмотря на то, что публично страны Персидского залива замалчивают протесты и их кровавые последствия, они не хотят, чтобы США нанесли удар по Тегерану.

Представители ряда стран Персидского залива, в частности Саудовской Аравии, Омана и Катара, высказывают предупреждение американским чиновникам, что подобные атаки повлекут за собой разрушительные последствия для экономики. Они уверяют, что попытки свергнуть режим в Иране всколыхнет нефтяной рынок, что повлечет вред экономике самих США в итоге, пишет WSJ.

В частности арабские страны опасаются, что американские удары по Исламской Республике негативно повлияют на движение нефтяных танкеров, которые проходят Ормузский пролив. Именно через него происходит примерно пятая часть всех поставок нефти в мире.

Саудовские чиновники говорят, что уже заверили официальный Тегеран в том, что не будут вмешиваться в конфликт. Также они утверждают, что не позволят американцам использовать их воздушное пространство для атак.

Что планирует Трамп в отношении Ирана

Скриншот | Трамп рассказал, какие действия рассматривает в отношении Ирана

Чиновники США рассказали, что пока окончательные действия Трампа по Ирану остаются под вопросом. Однако они склоняются к мысли, что военные действия, скорее всего, таки состоятся.

Президент США сейчас имеет различные предложения относительно вариантов развития событий в Иране.

"Президент выслушивает много мнений по любому вопросу, но в итоге принимает решение, которое считает лучшим", — подчеркнул один из чиновников.

Сам Дональд Трамп, как передает Clash Report, вечером 13 января по киевскому времени сообщал, что в течение 20 минут узнает, что происходит в Иране, а тогда примет решение о действиях США.

"Судя по всему, масштабы убийств значительны, но пока мы точно не знаем. Я узнаю это в течение 20 минут. И мы будем действовать соответственно", — заявлял Трамп.

Он также заявлял, что идеальным вариантом было бы увидеть демократию в Иране.

13 января издание CBS News сообщало, что реальное количество жертв в результате протестов в Иране составляет около 12 тысяч.

Также 13 января Дональд Трамп призвал иранцев захватывать государственные учреждения в Иране.