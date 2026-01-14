Побоюються через нафтові танкери: суперники Ірану закликають Трампа не бити по країні, — WSJ

Країни Перської затоки, що є суперниками Ірану, просять президента Дональда Трампа не здійснювати атаки по Ірану після попереджень США бути готовими до "серйозних ударів".

Серед тих, хто відмовляє США від атак на Іран, Саудівська Аравія. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Подібні заклики пролунали на тлі загострення ситуації в Ірані та неоднозначних заяв з боку американської влади. Попри те, що публічно країни Перської затоки замовчують протести та їх криваві наслідки, вони не хочуть, аби США здійснили удар по Тегерану.

Представники низки країн Перської затоки, зокрема Саудівської Аравії, Оману та Катару, висловлюють попередження американським високопосадовцям, що подібні атаки спричинять руйнівні наслідки для економіки. Вони запевняють, що спроби повалити режим в Ірані сколихне нафтовий ринок, що спричинить шкоду економіці самих США у підсумку, пише WSJ.

Відео дня

Зокрема арабські країни побоюються, що американські удари по Ісламській Республіці негативно вплинуть на рух нафтових танкерів, які проходять Ормузьку протоку. Саме через нього відбувається приблизно п'ята частина усіх поставок нафти у світі.

Саудівські посадовці кажуть, що вже запевнили офіційний Тегеран у тому, що не будуть втручатися у конфлікт. Також вони стверджують, що не дозволять американцям використовувати їхній повітряний простір для атак.

Що планує Трамп щодо Ірану

Скриншот | Трамп розповів, які дії розглядає щодо Ірану

Посадовці США розповіли, що наразі остаточні дії Трампа щодо Ірану залишаються під питанням. Однак вони схиляються до думки, що військові дії, ймовірніше за все, таки відбудуться.

Президент США наразі має різні пропозиції щодо варіантів розвитку подій в Ірані.

"Президент вислуховує багато думок з будь-якого питання, але у підсумку приймає рішення, яке вважає найкращим", — підкреслив один із чиновників.

Сам Дональд Трамп, як передає Clash Report, увечері 13 січня за київським часом повідомляв, що упродовж 20 хвилин дізнається, що відбувається і Ірані, а тоді ухвалить рішення щодо дій США.

"Судячи з усього, масштаби вбивств значні, але поки ми точно не знаємо. Я дізнаюся це протягом 20 хвилин. І ми будемо діяти відповідно", — заявляв Трамп.

Він також заявляв, що ідеальним варіантом було б побачити демократію в Ірані.

13 січня видання CBS News повідомляло, що реальна кількість жертв внаслідок протестів в Ірані складає близько 12 тисяч.

Також 13 січня Дональд Трамп закликав іранців захоплювати державні установи в Ірані.