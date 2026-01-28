"Шокировало его психологическое состояние": премьер Словакии Фицо назвал Трампа "опасным", — СМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после личной встречи с президентом США Дональдом Трампом выразил серьезную обеспокоенность его психологическим состоянием. По данным европейских дипломатов, словацкий политик даже назвал президента "опасным".

В частности, об этом пишет автор материала на сайте Politico, ссылаясь на европейских дипломатов, информированных о содержании частного разговора.

Своими опасениями Фицо поделился во время неформальной встречи с коллегами на полях экстренного саммита ЕС в Брюсселе 22 января, который был созван после громких заявлений Трампа о возможной аннексии Гренландии. Тогда же премьер Словакии рассказал своим коллегам о психологическом состоянии Дональда Тампа и назвал его "опасным". Как отмечает источник, к такому выводу он пришел после частной встречи с американцем в Мар-а-Лаго 17 января.

Что интересно, это утверждение политика очень резко контрастирует с официальными заявлениями. К примеру, в своем видеообращении на Facebook он отмечал "высокое уважение и доверие" со стороны Трампа, описывал встречу как "неформальную и откровенную" и сообщал, что обсуждали Украину и ситуацию в ЕС.

Зато пресс-секретарь Белого дома Анна Келли резко опровергла сообщения дипломатов, а также добавила, что их новости являются "фейковыми", а сама встреча в Мар-а-Лаго была "позитивной и продуктивной". Кроме того, один из высокопоставленных чиновников США, присутствовавших на встрече, также подтвердил, что никаких конфликтных или неудобных моментов там не было, а сама беседа прошла в легкой и дружеской атмосфере.

Также в материале Politico заметил, что частные замечания Фицо подчеркивают более широкие опасения среди европейских лидеров относительно непредсказуемости президента США. Более того, тема состояния его здоровья все чаще становится предметом обсуждений на дипломатических уровнях, хотя сам Трамп неоднократно опровергал любые проблемы с когнитивными функциями.

Кроме того, напряженность в отношениях США и ЕС также усилили угрозы Трампа ввести тарифы против ряда стран из-за попытки приобрести Гренландию.

Также Politico пишет, что лидеры ЕС, включая президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, отметили необходимость уменьшить зависимость Европы от США в вопросах безопасности. А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что твердая, но "неэскалационная" стратегия в отношении Трампа остается самой эффективной.

