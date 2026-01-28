"Шокував його психологічний стан": прем'єр Словаччини Фіцо назвав Трампа "небезпечним", — ЗМІ

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом висловив серйозну стурбованість його психологічним станом. За даними європейських дипломатів, словацький політик навіть назвав президента "небезпечним".

Зокрема, про це пише автор матеріалу на сайті Politico, посилаючись на європейських дипломатів, поінформованих про зміст приватної розмови.

Своїми побоюваннями Фіцо поділився під час неформальної зустрічі з колегами на полях екстреного саміту ЄС у Брюсселі 22 січня, який було скликано після гучних заяв Трампа про можливу анексію Гренландії. Тоді ж прем’єр Словаччини розповів своїм колегам про психологічний стан Дональда Тампа та назвав його "небезпечним". Як зазначає джерело, такого висновку він дійшов після приватної зустрічі з американцем в Мар-а-Лаго 17 січня.

Що цікаво, це твердження політика дуже різко контрастує з офіційними заявами. До пркладу, у своєму відеозверненні на Facebook він відзначав "високу повагу та довіру" з боку Трампа, описував зустріч як "неформальну й відверту" і повідомляв, що обговорювали Україну та ситуацію в ЄС.

Натомість речниця Білого дому Анна Келлі різко спростувала повідомлення дипломатів, а також додала,що їх новини є "фейковими", а сама зустріч у Мар-а-Лаго була "позитивною та продуктивною". Кім того, один із високопосадовців США, присутніх на зустрічі, також підтвердив, що ніяких конфліктних або незручних моментів там не було, а сама бесіда пройшла у легкій і дружній атмосфері.

Також в матеріалі Politico зауважил, що приватні зауваження Фіцо підкреслюють ширші побоювання серед європейських лідерів щодо непередбачуваності президента США. Ба більше. тема стану його здоров’я дедалі частіше стає предметом обговорень на дипломатичних рівнях, хоча сам Трамп неодноразово спростовував будь-які проблеми з когнітивними функціями.

Крім того, напруженість у відносинах США та ЄС також посилили погрози Трампа запровадити тарифи проти низки країн через спробу придбати Гренландію.

Також Politico пише, що лідери ЄС, включно з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, наголосили на необхідності зменшити залежність Європи від США у питаннях безпеки. А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що тверда, але "неескалаційна" стратегія щодо Трампа залишається найефективнішою.

