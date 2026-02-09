Оформив ще 2022 року: екс-глава "Партії регіонів" отримав російське громадянство

Олександр Єфремов, ексголова "Партії регіонів" і колишній керівник Луганської облдержадміністрації, який залишив Україну на початку повномасштабного вторгнення, став громадянином РФ ще 22 грудня 2022 року.

Екс-нардеп, обвинувачений у держзраді, отримав російський паспорт, з'ясували журналісти проєкту "Схеми".

Посилаючись на витоки з російських баз даних, розслідувачі "Схем" встановили, що Єфремову паспорт РФ видало Головне управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації 22 грудня 2022 року. Цей паспорт він використовував, серед іншого, під час обслуговування свого рахунку в російському "Сбербанку", а також під час користування послугами російських фітнес-центрів WorldClass.

Індивідуальний номер платника податків Єфремова прив'язаний до його паспорта громадянина РФ.

На запит "Схем" екснардеп поки що не відповів, а в Офісі прокурора раніше говорили, що він перебуває у статусі обвинуваченого за низкою статей, але не має запобіжного заходу і в розшук не оголошувався.

Відео дня

Матеріали справи щодо окупації мали передати до суду на підконтрольній Україні території, однак цього досі не зроблено, оскільки наразі "вживають заходів щодо пошуку додаткових джерел отримання копій втрачених матеріалів в обсязі, достатньому для ухвалення на їх підставі судового рішення".

За даними прокуратури, судові засідання не призначалися, що, ймовірно, зумовлено тимчасовою окупацією Старобільська". Справи Старобільського суду мають розглядатися Синельниківським міськрайонним судом Дніпропетровської області.

На новий запит журналістів в Офісі генпрокурора відповіли, що справи, які перебували у провадженні Старобільського суду, "не передавали у зв'язку з наявністю ризику для життя або здоров'я, пов'язаного з вивезенням таких судових справ".

На уточнення, чи відомо їм про набуття Олександром Єфремовим громадянства Російської Федерації, у відомстві зазначили, що "інформація щодо інших порушених у запиті питань відсутня".

Справа Єфремова

30 липня 2016 року Єфремова затримали в аеропорту "Бориспіль". 1 серпня суд задовольнив клопотання прокуратури і обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою — до 28 вересня.

Єфремову інкримінували організацію захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації (ч.3 ст.27, ст.341 КК України), пособництво в захопленні будівлі управління СБУ в Луганській області (ч.5 ст.27, ст.341 КК України), вчинення навмисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією (ч. 3 ст. 110 КК України), сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України), а також державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

Усі звинувачення проти себе він спростовував.

Наприкінці листопада термін утримання під вартою для екс-керівника фракції Партії регіонів продовжено на два місяці, до 22 січня 2017 року. Пізніше суд продовжив його арешт до 17 березня. Загалом термін його утримання під вартою продовжували щонайменше 17 разів.

У 2019-му, після трьох років у СІЗО Старобільська Луганської області, ексдепутата відпустили під домашній арешт. Потім йому змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання на два місяці (до листопада 2019 року), який після цього не продовжили.

Після виходу із СІЗО Єфремов почав регулярно виїжджати за кордон, зокрема в Росію. Востаннє він з'їздив до РФ просто напередодні вторгнення російських військ — виїхав 4 лютого 2022 року і тим самим маршрутом повернувся в Україну 19 лютого. Потім у березні того ж року Єфремов залишив країну остаточно.

У листопаді 2024 року за поданням Служби безпеки України щодо Єфремова було запроваджено санкції. Його також позбавили державних нагород.

Олександр Єфремов — втеча з України і нове життя в Росії

"Схеми" з'ясували, що Єфремов виїхав з України 18 березня 2022 року залізницею через контрольно-пропускний пункт "Чоп (Страж)" на українсько-словацькому кордоні.

Пізніше стало відомо, що колишній "регіонал" оселився в Москві, де має два зареєстрованих місця проживання.

Перше розташоване в елітному житловому комплексі "Тріумф-Палас" у Чапаєвському провулку, 3, і займає два поверхи (26 і 27). Апартаменти мають площу 466,5 квадратних метрів і оформлені з 2016 року на сина політика — Ігоря. Вартість таких апартаментів, за даними профільних сайтів із продажу нерухомого майна, становить близько 280 мільйонів рублів, або понад $3 млн.

Другі апартаменти також розміщені в "Тріумф-Паласі", але вже на 11 поверсі. Їхня загальна площа становить 191,8 квадратного метра. Офіційний власник майна вартістю 115 млн рублів (близько $1,2 млн) — також Ігор. Згідно з даними "Росреестра", він придбав це житло з 2007 року.

Нагадаємо, якими були умови утримання Єфремова в СІЗО.

Також повідомлялося, що український блогер Артур Бабич отримав російський паспорт і офіційно став громадянином РФ. Також він купив квартиру в Москві.