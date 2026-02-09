Оформил еще в 2022 году: экс-глава "Партии регионов" получил российское гражданство

Александр Ефремов, экс-глава "Партии регионов" и бывший руководитель Луганской облгосадминистрации, который покинул Украину в начале полномасштабного вторжения, стал гражданином РФ еще 22 декабря 2022 года.

Экс-нардеп, обвиняемый в госизмене, получил российский паспорт, выяснили журналисты проекта "Схемы".

Ссылаясь на утечки из российских баз данных, расследователи "Схем" установили, что Ефремову паспорт РФ выдало Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 22 декабря 2022 года. Этот паспорт он использовал, среди прочего, при обслуживании своего счета в российском "Сбербанке", а также при пользовании услугами российских фитнес-центров WorldClass.

Индивидуальный номер налогоплательщика Ефремова привязан к его его паспорту гражданина РФ.

На запрос "Схем" экс-нардеп пока не ответил, а в Офисе прокурора ранее говорили, что он находится в статусе обвиняемого по ряду статей, но не имеет меры пресечения и в розыск не объявлялся.

Материалы дела по оккупации должны были передать в суд на подконтрольной Украине территории, однако этого до сих пор не сделано, поскольку сейчас "принимаются меры по поиску дополнительных источников получения копий утраченных материалов в объеме, достаточном для принятия на их основании судебного решения".

По данным прокуратуры, судебные заседания не назначались, что, вероятно, обусловлено временной оккупацией Старобельска". Дела Старобельского суда должны рассматриваться Синельниковским горрайонным судом Днепропетровской области.

На новый запрос журналистов Офисе генпрокурора ответили, что дела, находившиеся в производстве Старобельского суда, "не передавались в связи с наличием риска для жизни или здоровья, связанного с вывозом таких судебных дел".

На уточнение, известно ли им о приобретении Александром Ефремовым гражданства Российской Федерации, в ведомстве отметили, что "информация по другим поднятым в запросе вопросам отсутствует".

Дело Ефремова

30 июля 2016 года Ефремов был задержан в аэропорту "Борисполь". 1 августа суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей — до 28 сентября.

Ефремову инкриминировали организацию захвата здания Луганской областной государственной администрации (ч.3 ст.27, ст.341 УК Украины), пособничество в захвате здания управления СБУ в Луганской области (ч.5 ст.27, ст.341 УК Украины), совершение преднамеренных действий с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией (ч. 3 ст.110 УК Украины), содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч.1 ст.258-3 УК Украины), а также государственную измена (ч.1 ст.111 УК Украины).

Все обвинения против себя он опровергал.

В конце ноября срок содержания под стражей для экс-руководителя фракции Партии регионов продлен на два месяца, до 22 января 2017 года. Позже суд продлил его арест до 17 марта. В целом срок его содержания под стражей продлевали не менее 17 раз.

В 2019-м, после трех лет в СИЗО Старобельска Луганской области, экс-депутата отпустили под домашний арест. Затем ему изменили меру пресечения на личное обязательство на два месяца (до ноября 2019 года), которую после этого не продлили.

После выхода из СИЗО Ефремов начал регулярно выезжать за границу, в частности в Россию. Последний раз Ефремов съездил в РФ прямо накануне вторжения российских войск — выехал 4 февраля 2022 года и тем же маршрутом вернулся в Украину 19 февраля. Затем в марте того же года он покинул страну окончательно.

В ноябре 2024 года по представлению Службы безопасности Украины в отношении Ефремова были введены санкции. Его также лишили государственных наград.

Александр Ефремов – побег из Украины и новая жизнь в России

"Схемы" выяснили, что Ефремов выехал из Украины 18 марта 2022 года по железной дороге через контрольно-пропускной пункт "Чоп (Страж)" на украинско-словацкой границе.

Позже стало известно, что бывший "регионал" поселился в Москве, где имеет два зарегистрированных места жительства.

Первое расположено в элитном жилом комплексе "Триумф-Палас" в Чапаевском переулке, 3, и занимает два этажа (26 и 27). Апартаменты имеют площадь 466,5 квадратных метров и оформлены с 2016 года на сына политика — Игоря. Стоимость таких апартаментов, по данным профильных сайтов по продаже недвижимого имущества, составляет около 280 миллионов рублей, или более $3 млн.

Вторые апартаменты также размещены в "Триумф-Паласе", но уже на 11 этаже. Их общая площадь составляет 191,8 квадратного метра. Официальный владелец имущества стоимостью 115 млн рублей (около $1,2 млн) — также Игорь. Согласно данным "Росреестра", он приобрел это жилье с 2007 года.

Напомним, какими были условия содержания Ефремова в СИЗО.

Также сообщалось, что украинский блогер Артур Бабич получил российский паспорт и официально стал гражданином РФ. Также он купил квартиру в Москве.