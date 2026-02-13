Оголошення Шурми в розшук: ексзаступник Єрмака нагадав про презумпцію невинуватості

Уранці 13 лютого Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук ексзаступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму та його брата Олега у справі про ймовірне багатомільйонне привласнення державних коштів.

Ростислав Шурма відреагував на оприлюднену інформацію і заявив, що ні він, ні його брат не переховуються, про що написав у Facebook.

За його словами, він "відкрито і законно" перебуває в Німеччині, а його контакти і контакти його захисників відомі правоохоронцям.

Експосадовець запевнив, що готовий співпрацювати зі слідством у межах закону, однак у дистанційному форматі.

"За цих обставин публічне представлення мене як такого, що "переховується", є необґрунтованим і створює хибне враження для суспільства. У правовій державі оцінку дає суд і процедура, а не заголовки", — заявив Шурма.

Він наголосив, що не визнає себе винним і доводитиме це у встановленому законом порядку.

"Захист і далі вживатиме всіх передбачених законом заходів для належної процесуальної комунікації та захисту моїх прав в Україні та за кордоном", — наголосив він, закликавши медіа та коментаторів "дотримуватися презумпції невинності та утримуватися від категоричних тверджень до рішення суду".

Зі свого боку народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк уже відреагував на слова Шурми.

"Ось Шурма заявив, що він не ховається.... Просто про всяк випадок на суд з обрання запобіжного заходу не з'являється, активи терміново переписує, і намагається приховати своє нове будівництво в Запоріжжі та нові сонячні станції в Запорізькій області", — стверджує парламентарій.

У чому підозрюють Ростислава Шурму та його брата

Нещодавно Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну схему незаконного отримання коштів за "зеленим" тарифом. Серед ключових фігурантів — ексзаступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

За даними слідства, підконтрольні підприємства на тимчасово окупованій території Запорізької області декларували виробництво електроенергії, якої фактично не було, але продовжували отримувати державні виплати. Після цього кошти виводили через пов'язані компанії. Загальні збитки держави від дії схеми становлять 141,3 млн гривень.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook Ростислав Шурма відреагував на підозру НАБУ і заявив, що він не переховується від слідства і готовий співпрацювати, однак на відстані, оскільки проживає в Німеччині.

Він залишив посаду 2024 року через загрозу санкцій США та розслідування НАБУ і САП, і зараз живе в передмісті Мюнхена. Брат Шурми, Олег — у Відні, де веде ще більш непублічний спосіб життя.

13 лютого 2026 року Ростислава Шурму та його брата Олега було оголошено в розшук МВС України.