Объявление Шурмы в розыск: экс-заместитель Ермака напомнил о презумпции невиновности

Утром 13 февраля Министерство внутренних дел объявило в розыск экс-заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурму и его брата Олега по делу о вероятном многомиллионном присвоении государственных средств.

Ростислав Шурма отреагировал на обнародованную информацию и заявил, что ни он, ни его брат не скрываются, о чем написал в Facebook.

По его словам, он "открыто и законно" находится в Германии, а его контакты и контакты его защитников известны правоохранителям.

Экс-чиновник заверил, что готов сотрудничать со следствием в рамках закона, однако в дистанционном формате.

"В этих обстоятельствах публичное представление меня как "скрывающегося" необоснованно и создает ложное впечатление для общества. В правовом государстве оценку дает суд и процедура, а не заголовки", — заявил Шурма.

Он подчеркнул, что не признает себя виновным и будет доказывать это в установленном законом порядке.

"Защита и дальше будет принимать все предусмотренные законом меры для надлежащей процессуальной коммуникации и защиты моих прав в Украине и за рубежом", — подчеркнул он, призвав медиа и комментаторов "соблюдать презумпцию невиновности и воздерживаться от категорических утверждений до решения суда".

В свою очередь народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк уже отреагировал на слова Шурмы.

"Вот Шурма заявил, что он не скрывается…. Просто на всякий случай на суд по избранию меры пресечения не появляется, активы срочно переписывает, и пытается скрыть свое новое строительство в Запорожье и новые солнечные станции в Запорожской области", — утверждает парламентарий.

В чем подозревают Ростислава Шурму и его брата

Недавно Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную схему незаконного получения средств по "зеленому" тарифу. Среди ключевых фигурантов — экс-заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

По данным следствия, подконтрольные предприятия на временно оккупированной территории Запорожской области декларировали производство электроэнергии, которой фактически не было, но продолжали получать государственные выплаты. После этого средства выводили через связанные компании. Общие убытки государства от действия схемы составляют 141,3 млн гривен.

Позже на своей странице в Facebook Ростислав Шурма отреагировал на подозрение НАБУ и заявил, что он не скрывается от следствия и готов сотрудничать, однако на расстоянии, поскольку проживает в Германии.

Он оставил должность в 2024 году из-за угрозы санкций США и расследования НАБУ и САП, и сейчас живет в пригороде Мюнхена. Брат Шурмы, Олег — в Вене, где ведет еще более непубличный образ жизни.

13 февраля 2026 года Ростислав Шурма и его брат Олег были объявлены в розыск МВД Украины.