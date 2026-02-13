МВД объявило в розыск экс-заместителя Ермака и его брата: их подозревают в коррупции

Экс-заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурму и его брата Олега объявили в розыск по делу о вероятном многомиллионном присвоении государственных средств. Следствие считает, что деньги незаконно получались по "зеленому" тарифу за электроэнергию, которая фактически не производилась.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Министерство внутренних дел Украины.

Согласно обнародованным данным, Ростислав Шурма внесен в перечень лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования. Датой его исчезновения указано 12 февраля 2026 года, местом — Киев. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах) и частью 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины (легализация средств, полученных преступным путем). Мера пресечения в рамках этого производства по состоянию на сейчас не избиралась.

Экс-заместителя руководителя ОП Ростислава Шурму объявили в розыск Фото: Скриншот

В рамках того же дела в розыск объявлен и Олег Шурма, который, по версии следствия, действовал совместно с братом.

Брата экс-заместителя руководителя ОП Олега Шурму объявили в розыск Фото: Скриншот

В чем подозревают Ростислава Шурму и его брата

Недавно Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную схему незаконного получения средств по "зеленому" тарифу. Среди ключевых фигурантов — экс-заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

По данным следствия, подконтрольные предприятия на временно оккупированной территории Запорожской области декларировали производство электроэнергии, которой фактически не было, но продолжали получать государственные выплаты. После этого средства выводили через связанные компании. Общие убытки государства от действия схемы составляют 141,3 млн гривен.

Позже на своей странице в Facebook Ростислав Шурма отреагировал на подозрение НАБУ и заявил, что он не скрывается от следствия и готов сотрудничать, однако на расстоянии, поскольку проживает в Германии.

Также Фокус писал, что он оставил должность в 2024 году из-за угрозы санкций США и расследования НАБУ и САП, и сейчас живет в пригороде Мюнхена. Зато брат Шурмы, Олег живет в Вене, где ведет еще более непубличный образ жизни.