МВС оголосило в розшук ексзаступника Єрмака та його брата: їх підозрюють у корупції

Ексзаступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму та його брата Олега оголосили в розшук у справі про ймовірне багатомільйонне привласнення державних коштів. Слідство вважає, що гроші незаконно отримувалися за "зеленим" тарифом за електроенергію, яка фактично не вироблялася.

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті Міністерство внутрішніх справ України.

Згідно з оприлюдненими даними, Ростислав Шурма внесений до переліку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування. Датою його зникнення зазначено 12 лютого 2026 року, місцем — Київ. Йому інкримінують вчинення злочинів, передбачених частиною 5 статті 191 (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах) та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом). Запобіжний захід у межах цього провадження станом на зараз не обирався.

Ексзаступника керівника ОП Ростислава Шурму оголосили в розшук Фото: Скриншот

У межах тієї ж справи в розшук оголошено і Олег Шурма, який, за версією слідства, діяв спільно з братом.

Брата ексзаступника керівника ОП Олега Шурму оголосили в розшук Фото: Скриншот

У чому підозрюють Ростислава Шурму та його брата

Нещодавно Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну схему незаконного отримання коштів за "зеленим" тарифом. Серед ключових фігурантів — ексзаступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

За даними слідства, підконтрольні підприємства на тимчасово окупованій території Запорізької області декларували виробництво електроенергії, якої фактично не було, але продовжували отримувати державні виплати. Після цього кошти виводили через пов’язані компанії. Загальні збитки держави від дії схеми становлять 141,3 млн гривень.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook Ростислав Шурма відреагував на підозру НАБУ та заявив, що він не переховується від слідства та готовий співпрацювати, однак на відстанці, оскільки проживає в Німеччині.

Також Фокус писав, що він залишив посаду у 2024 році через загрозу санкцій США та розслідування НАБУ і САП, і нині мешкає у передмісті Мюнхена. Натомість брат Шурми, Олег мешкає у Відні, де веде ще більш непублічний спосіб життя.