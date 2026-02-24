Брат ексзаступника Єрмака Смирнова купував нерухомість за заниженими в 6 разів цінами, — ЗМІ

Брат колишнього заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова Ігор Смирнов у 2025 році придбав нерухомість в Києві, Львові та в Карпатах за цінами, суттєво нижчими за ринкову вартість. При цьому сам Смирнов пояснити суттєві знижки не зміг.

Усього брат ексзаступника Єрмака купив паркувальне місце в Києві, квартири в ЖК преміум-класу у Львові та земельну ділянку в Карпатах. Також у 2025 році він завіз транспортні засоби, загальна вартість яких перевищує 100 тисяч доларів. Про це йдеться в розслідуванні "УП".

Придбання паркомісця в Києві

19 травня 2022 року Ігор Смирнов придбав паркомісце у Києві у будові початку 2000-х років. Ринкова вартість паркомісця в цьому комплексі складає близько 20 тисяч доларів. Однак Смирнов сплатив за паркомісце лише 60 тисяч гривень (приблизно 1380 доларів за сьогоднішнім курсом — ред.).

Купівля квартири в ЖК преміум-класу

1 липня 2022 року Смирнов придбав квартиру в житловому комплексі преміум-класу "Avalon 37" у центрі Львова площею 102,6 квадратних метрів. Квартира була куплена менш як за 1,2 мільйони гривень. Ринкова вартість таких апартаментів становить близько 6 мільйонів гривень.

Сам Смирнов у коментарі журналістам заявив, що будинок не є ЖК "преміум-сегменту". Також квартиру площею понад 100 квадратних метрів він вважає "звичайною квартирою".

"Ну там не 200 квадратів. Це звичайна трикімнатна квартира", — заявив Смирнов.

ЖК Avalon 37 Фото: ЛУН

За словами журналіста-розслідувача Михайла Ткача, це може свідчити або про бажання занизити вартість квартири, аби ухилитися від сплати податків, або хтось зробив Смирнову знижку на придбання квартири майже в 6 разів.

Ігор Смирнов стверджує, що йому вдалося купити квартиру "за попередньою домовленістю і за тією ціною, яка влаштувала обидві сторони".

Раніше групи компаній "Avalon" пов'язували з львівським бізнесменом Григорієм Козловським. У Козловського були певні проблеми із законом, зокрема, було відкрите кримінальне провадження щодо можливого незаконного виготовлення підакцизних товарів, а також щодо можливого ухиляння від сплати податків.

Натомість брат Ігоря Смирнова Андрій Смирнов був відомий тим, що "курував судову систему" в Офісі президента.

Сам Козловський пізніше заявляв, що "не має відношенню до компанії, а це лише компанія його друзів".

Ексзаступник Єрмака Андрій Смирнов заявив, що його брат позичав гроші на купівлю свого майна. Натомість він спростував будь-які зв'язки з Козловським.

Водночас, за інформацією "УП", Смирнов на початку повномасштабного вторгнення був одним з тих чиновників, хто проживав у готелі "Emily Resort" під Львовом, власником якого є сам Григорій Козловський.

Купівля земельної ділянки в Карпатах

У вересні 2022 року Ігор Смирнов купив 10 соток землі в селі Поляна Закарпатської області. Вартість, за оцінкою "УП", нижча за ринкову приблизно на 90% менше. За ділянку біля гірськолижної траси Смирнов сплатив лише 10 600 гривень. Натомість ринкова вартість сотки землі в селі Поляна може сягати 3 тисяч доларів.

Ділянка в Карпатах Фото: Скриншот

Ввезення транспортних засобів до України

Ігор Смирнов у 2022 році також ввіз три транспортні засоби до України, вартість яких перевищує 100 тисяч доларів. Їх було завезено саме в той момент, коли через війну були скасовані мита.

Зокрема брат ексзаступника Єрмака завіз:

Транспортер Volkswagen 2021 року виробництва, вартість якого складає близько 80 тисяч доларів;

Автомобіль BMW, ринкова вартість якого стартує від 30 тисяч доларів;

Мотоцикл, ринкова вартість якого складає близько 15 тисяч доларів.

Чим займається Ігор Смирнов?

Андрій Смирнов розповів про те, що до 2021 року його брат займався "буквально всім", але не був офіційно оформлений. Натомість дружина Ігоря Смирнова нібито є ФОПом. Сам же Ігор лише "на днях" радився про те, чи потрібно йому відкривати ФОП, бо він хоче відкривати автомийку та СТО.

Також із травня 2021 року Смирнов є радником з питань безпеки в Аграрному фонді, повідомив його брат.

Натомість кошти на придбання нерухомості він позичив, але колишній заступник Єрмака сказав, що "точно знає відповідь, у кого, але це буде виглядати не зовсім етично".

Водночас частину грошей Ігорю Смирнову дав сам Андрій Смирнов.

Натомість сам Ігор Смирнов заявив, що не хоче, аби його брата пов'язували з ним, бо він є "самодостатньою людиною". Однак він підтвердив, що ексзаступник Єрмака "трохи допоміг".

Більше того брат Андрія Смирнова розповів, що раніше він планував купити квартиру на лівому березі Києва, однак через повномасштабне вторгнення вирішив купити квартиру у Львові.

Сам він, за його словами, займається перепродажем автомобілів.

Нагадаємо, сьогодні НАБУ та САП скерували до суду справу Андрія Смирнова. Його обвинувачують в тому, що він придбав активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн.

22 травня 2024 року НАБУ оголосило про підозру в незаконному збагаченні ексчиновнику з Офісу президента. У Бюро не назвали імені підозрюваного, проте колишній заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов у коментарі "Українській правді" підтвердив, що йдеться про нього. За словами колишнього держслужбовця, у нього провели обшук.