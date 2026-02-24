Брат экс-заместителя Ермака Смирнова покупал недвижимость по заниженным в 6 раз ценам, — СМИ

Брат бывшего заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова Игорь Смирнов в 2025 году приобрел недвижимость в Киеве, Львове и в Карпатах по ценам, существенно ниже рыночной стоимости. При этом сам Смирнов объяснить существенные скидки не смог.

Всего брат экс-заместителя Ермака купил парковочное место в Киеве, квартиры в ЖК премиум-класса во Львове и земельный участок в Карпатах. Также в 2025 году он завез транспортные средства, общая стоимость которых превышает 100 тысяч долларов. Об этом говорится в расследовании "УП".

Приобретение паркоместа в Киеве

19 мая 2022 года Игорь Смирнов приобрел паркоместо в Киеве в строении начала 2000-х годов. Рыночная стоимость паркоместа в этом комплексе составляет около 20 тысяч долларов. Однако Смирнов заплатил за паркоместо только 60 тысяч гривен (примерно 1380 долларов по сегодняшнему курсу — ред.).

Покупка квартиры в ЖК премиум-класса

1 июля 2022 года Смирнов приобрел квартиру в жилом комплексе премиум-класса "Avalon 37" в центре Львова площадью 102,6 квадратных метров. Квартира была куплена менее чем за 1,2 миллиона гривен. Рыночная стоимость таких апартаментов составляет около 6 миллионов гривен.

Сам Смирнов в комментарии журналистам заявил, что дом не является ЖК "премиум-сегмента". Также квартиру площадью более 100 квадратных метров он считает "обычной квартирой".

"Ну там не 200 квадратов. Это обычная трехкомнатная квартира", — заявил Смирнов.

ЖК Avalon 37 Фото: ЛУН

По словам журналиста-расследователя Михаила Ткача, это может свидетельствовать либо о желании занизить стоимость квартиры, чтобы уклониться от уплаты налогов, либо кто-то сделал Смирнову скидку на приобретение квартиры почти в 6 раз.

Игорь Смирнов утверждает, что ему удалось купить квартиру "по предварительной договоренности и по той цене, которая устроила обе стороны".

Ранее группу компаний "Avalon" связывали с львовским бизнесменом Григорием Козловским. У Козловского были определенные проблемы с законом, в частности, было открыто уголовное производство относительно возможного незаконного изготовления подакцизных товаров, а также относительно возможного уклонения от уплаты налогов.

Зато брат Игоря Смирнова Андрей Смирнов был известен тем, что "курировал судебную систему" в Офисе президента.

Сам Козловский позже заявлял, что "не имеет отношения к компании, а это лишь компания его друзей".

Экс-заместитель Ермака Андрей Смирнов заявил, что его брат занимал деньги на покупку своего имущества. Зато он опроверг любые связи с Козловским.

В то же время, по информации "УП", Смирнов в начале полномасштабного вторжения был одним из тех чиновников, кто проживал в отеле "Emily Resort" под Львовом, владельцем которого является сам Григорий Козловский.

Покупка земельного участка в Карпатах

В сентябре 2022 года Игорь Смирнов купил 10 соток земли в селе Поляна Закарпатской области. Стоимость, по оценке "УП", ниже рыночной примерно на 90% меньше. За участок возле горнолыжной трассы Смирнов заплатил всего 10 600 гривен. Зато рыночная стоимость сотки земли в селе Поляна может достигать 3 тысяч долларов.

Участок в Карпатах Фото: Скриншот

Ввоз транспортных средств в Украину

Игорь Смирнов в 2022 году также ввез три транспортных средства в Украину, стоимость которых превышает 100 тысяч долларов. Они были завезены именно в тот момент, когда из-за войны были отменены пошлины.

В частности брат экс-заместителя Ермака завез:

Транспортер Volkswagen 2021 года производства, стоимость которого составляет около 80 тысяч долларов;

Автомобиль BMW, рыночная стоимость которого стартует от 30 тысяч долларов;

Мотоцикл, рыночная стоимость которого составляет около 15 тысяч долларов.

Чем занимается Игорь Смирнов?

Андрей Смирнов рассказал о том, что до 2021 года его брат занимался "буквально всем", но не был официально оформлен. Зато жена Игоря Смирнова якобы является ФЛП. Сам же Игорь только "на днях" советовался о том, нужно ли ему открывать ФЛП, потому что он хочет открывать автомойку и СТО.

Также с мая 2021 года Смирнов является советником по вопросам безопасности в Аграрном фонде, сообщил его брат.

Зато средства на приобретение недвижимости он занял, но бывший заместитель Ермака сказал, что "точно знает ответ, у кого, но это будет выглядеть не совсем этично".

При этом часть денег Игорю Смирнову дал сам Андрей Смирнов.

Зато сам Игорь Смирнов заявил, что не хочет, чтобы его брата связывали с ним, потому что он является "самодостаточным человеком". Однако он подтвердил, что экс-заместитель Ермака "немного помог".

Более того брат Андрея Смирнова рассказал, что ранее он планировал купить квартиру на левом берегу Киева, однако из-за полномасштабного вторжения решил купить квартиру во Львове.

Сам он, по его словам, занимается перепродажей автомобилей.

Напомним, сегодня НАБУ и САП направили в суд дело Андрея Смирнова. Его обвиняют в том, что он приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн.

22 мая 2024 года НАБУ объявило о подозрении в незаконном обогащении экс-чиновнику из Офиса президента. В Бюро не назвали имени подозреваемого, однако бывший заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов в комментарии "Украинской правде" подтвердил, что речь идет о нем. По словам бывшего госслужащего, у него провели обыск.