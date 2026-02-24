Брат экс-заместителя Ермака Смирнова покупал недвижимость по заниженным в 6 раз ценам, — СМИ
Брат бывшего заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова Игорь Смирнов в 2025 году приобрел недвижимость в Киеве, Львове и в Карпатах по ценам, существенно ниже рыночной стоимости. При этом сам Смирнов объяснить существенные скидки не смог.
Всего брат экс-заместителя Ермака купил парковочное место в Киеве, квартиры в ЖК премиум-класса во Львове и земельный участок в Карпатах. Также в 2025 году он завез транспортные средства, общая стоимость которых превышает 100 тысяч долларов. Об этом говорится в расследовании "УП".
Приобретение паркоместа в Киеве
19 мая 2022 года Игорь Смирнов приобрел паркоместо в Киеве в строении начала 2000-х годов. Рыночная стоимость паркоместа в этом комплексе составляет около 20 тысяч долларов. Однако Смирнов заплатил за паркоместо только 60 тысяч гривен (примерно 1380 долларов по сегодняшнему курсу — ред.).
Покупка квартиры в ЖК премиум-класса
1 июля 2022 года Смирнов приобрел квартиру в жилом комплексе премиум-класса "Avalon 37" в центре Львова площадью 102,6 квадратных метров. Квартира была куплена менее чем за 1,2 миллиона гривен. Рыночная стоимость таких апартаментов составляет около 6 миллионов гривен.
Сам Смирнов в комментарии журналистам заявил, что дом не является ЖК "премиум-сегмента". Также квартиру площадью более 100 квадратных метров он считает "обычной квартирой".
"Ну там не 200 квадратов. Это обычная трехкомнатная квартира", — заявил Смирнов.
По словам журналиста-расследователя Михаила Ткача, это может свидетельствовать либо о желании занизить стоимость квартиры, чтобы уклониться от уплаты налогов, либо кто-то сделал Смирнову скидку на приобретение квартиры почти в 6 раз.
Игорь Смирнов утверждает, что ему удалось купить квартиру "по предварительной договоренности и по той цене, которая устроила обе стороны".
Ранее группу компаний "Avalon" связывали с львовским бизнесменом Григорием Козловским. У Козловского были определенные проблемы с законом, в частности, было открыто уголовное производство относительно возможного незаконного изготовления подакцизных товаров, а также относительно возможного уклонения от уплаты налогов.
Зато брат Игоря Смирнова Андрей Смирнов был известен тем, что "курировал судебную систему" в Офисе президента.
Сам Козловский позже заявлял, что "не имеет отношения к компании, а это лишь компания его друзей".
Экс-заместитель Ермака Андрей Смирнов заявил, что его брат занимал деньги на покупку своего имущества. Зато он опроверг любые связи с Козловским.
В то же время, по информации "УП", Смирнов в начале полномасштабного вторжения был одним из тех чиновников, кто проживал в отеле "Emily Resort" под Львовом, владельцем которого является сам Григорий Козловский.
Покупка земельного участка в Карпатах
В сентябре 2022 года Игорь Смирнов купил 10 соток земли в селе Поляна Закарпатской области. Стоимость, по оценке "УП", ниже рыночной примерно на 90% меньше. За участок возле горнолыжной трассы Смирнов заплатил всего 10 600 гривен. Зато рыночная стоимость сотки земли в селе Поляна может достигать 3 тысяч долларов.
Ввоз транспортных средств в Украину
Игорь Смирнов в 2022 году также ввез три транспортных средства в Украину, стоимость которых превышает 100 тысяч долларов. Они были завезены именно в тот момент, когда из-за войны были отменены пошлины.
В частности брат экс-заместителя Ермака завез:
- Транспортер Volkswagen 2021 года производства, стоимость которого составляет около 80 тысяч долларов;
- Автомобиль BMW, рыночная стоимость которого стартует от 30 тысяч долларов;
- Мотоцикл, рыночная стоимость которого составляет около 15 тысяч долларов.
Чем занимается Игорь Смирнов?
Андрей Смирнов рассказал о том, что до 2021 года его брат занимался "буквально всем", но не был официально оформлен. Зато жена Игоря Смирнова якобы является ФЛП. Сам же Игорь только "на днях" советовался о том, нужно ли ему открывать ФЛП, потому что он хочет открывать автомойку и СТО.
Также с мая 2021 года Смирнов является советником по вопросам безопасности в Аграрном фонде, сообщил его брат.
Зато средства на приобретение недвижимости он занял, но бывший заместитель Ермака сказал, что "точно знает ответ, у кого, но это будет выглядеть не совсем этично".
При этом часть денег Игорю Смирнову дал сам Андрей Смирнов.
Зато сам Игорь Смирнов заявил, что не хочет, чтобы его брата связывали с ним, потому что он является "самодостаточным человеком". Однако он подтвердил, что экс-заместитель Ермака "немного помог".
Более того брат Андрея Смирнова рассказал, что ранее он планировал купить квартиру на левом берегу Киева, однако из-за полномасштабного вторжения решил купить квартиру во Львове.
Сам он, по его словам, занимается перепродажей автомобилей.
Напомним, сегодня НАБУ и САП направили в суд дело Андрея Смирнова. Его обвиняют в том, что он приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн.
22 мая 2024 года НАБУ объявило о подозрении в незаконном обогащении экс-чиновнику из Офиса президента. В Бюро не назвали имени подозреваемого, однако бывший заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов в комментарии "Украинской правде" подтвердил, что речь идет о нем. По словам бывшего госслужащего, у него провели обыск.