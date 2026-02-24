В суд направили дело экс-заместителя Ермака Смирнова: в чем его обвиняют

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело бывшего замруководителя Офиса Президента Украины, занимавшего этот пост с 2019 по 2024 год.

Его обвиняют в незаконном обогащении, незаконно приобретенных средств и принятии предложения взятки в особо крупном размере, сообщили в НАБУ.

Фамилии чиновника не разглашают, однако "Cуспільне" пишет, что речь идет об Андрее Смирнове.

Следствие установило, что в период с 2020 по 2022 годы чиновник приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн. Таким образом, разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составила 15,7 млн грн.

Речь идет о таком имуществе:

автомобиль Mercedes-Benz;

автомобиль Volkswagen Multivan;

мотоцикл Honda;

мотоцикл BMW;

три паркоместа в Киеве;

квартира во Львове;

земельный участок на Закарпатье.

Відео дня

Чтобы скрыть эти активы, должностное лицо оформило их подавляющую часть на родного брата, сохранив за собой право распоряжаться ими в полном объеме.

Расследование о брате Андрея Смирнова Игоре

Ему также инкриминируют незаконное обогащение, исходя из того, что в период 2019-2021 годы у него появились наличные средства, которые решили легализовать путем строительства частных домов общей площадью более 300 кв. м. в рекреационной зоне Одесской области.

Для маскировки таких действий он якобы обратился к бенефициару общества, владевшего землей на берегу моря, и передал для строительства объектов почти 6,5 млн грн

Готовое имущество, которым фактически пользовался чиновник, сначала оформили на общество, а после сообщения ему о подозрении в мае 2024 года переоформили на доверенное лицо.

Третья статья – неправомерная выгода. Детективы НАБУ и САП выяснили, что в 2022 году к подозреваемому обратился владелец строительной компании с предложением предоставить взятку в виде работ и услуг на сумму $100 тысяч для строительства одного из упомянутых домов на побережье. За это просил оказать содействие принятию Антимонопольным комитетом Украины решения об отмене результатов тендера, в котором победил конкурент, а в новом тендере — обеспечить победу его компании.

Обвиняемый, утверждают следователи, пошел навстречу и, использовав служебное положение, решил этот вопрос. АМКУ впоследствии принял "нужное" решение, рассказали в НАБУ.

Дело Андрея Смирнова: что известно

Андрей Смирнов закончил юридический факультет Национального университета "Киево-Могилянская академия". Был помощником нардепов Валерия Карпунцова и Андрея Денисенко.

10 сентября 2019 года он стал заместителем руководителя Офиса президента. Занимался вопросами правовой политики, правоохранительной и судебной системами. 29 марта 2024 года уволен с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины.

22 мая 2024 года НАБУ объявило о подозрении в незаконном обогащении экс-чиновнику из Офиса президента. В Бюро не назвали имени подозреваемого, однако бывший заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов в комментарии "Украинской правде" подтвердил, что речь о нем. По словам бывшего госслужащего, у него провели обыск.

Уже 28 мая ВАКС определил подозреваемому меру пресечения в виде залога 10 млн грн. На следующий день за него внесли всю сумму залога.

16 апреля 2025 года НАБУ и САП вручили экс-чиновнику подозрение в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере. Смирнов отреагировал на действия детективов, назвав их "сюром".

Последние действия антикоррупционных органов он пока не прокомментировал.

Напомним, еще будучи на посту в ОП, Смирнов рассказывал, по каким сценариям можно создать спецтрибунал для Российской Федерации и всего ее руководства. В свою очередь глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков в декабре 2022 года заявлял, что Андрей Смирнов не давал президенту Украины Владимиру Зеленскому проекты указов по введению санкций против России.

Также сообщалось, почему НАБУ и САП не сообщили экс-главе Офиса президента Андрею Ермаку о подозрении.