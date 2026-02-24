До суду скерували справу ексзаступника Єрмака Смирнова: у чому його звинувачують

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу колишнього заступника керівника Офісу Президента України, який обіймав цю посаду з 2019 до 2024 року.

Його звинувачують у незаконному збагаченні, незаконно придбаних коштів та прийнятті пропозиції хабара в особливо великому розмірі, повідомили в НАБУ.

Прізвища чиновника не розголошують, однак "Суспільне" пише, що йдеться про Андрія Смирнова.

Слідство встановило, що в період з 2020 по 2022 роки чиновник придбав активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином, різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника склала 15,7 млн грн.

Йдеться про таке майно:

автомобіль Mercedes-Benz;

автомобіль Volkswagen Multivan;

мотоцикл Honda;

мотоцикл BMW;

три паркомісця в Києві;

квартира у Львові;

земельна ділянка на Закарпатті.

Щоб приховати ці активи, посадовець оформив їхню переважну частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ними в повному обсязі.

Розслідування про брата Андрія Смирнова Ігоря Смирнова

Йому також інкримінують незаконне збагачення, виходячи з того, що в період 2019-2021 роки в нього з'явилися готівкові кошти, які вирішили легалізувати через будівництво приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м. у рекреаційній зоні Одеської області.

Для маскування таких дій він нібито звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, і передав для будівництва об'єктів майже 6,5 млн грн

Готове майно, яким фактично користувався посадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про підозру в травні 2024 року переоформили на довірену особу.

Третя стаття — неправомірна вигода. Детективи НАБУ і САП з'ясували, що у 2022 році до підозрюваного звернувся власник будівельної компанії з пропозицією надати хабар у вигляді робіт і послуг на суму $100 тисяч для будівництва одного зі згаданих будинків на узбережжі. За це просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендера, у якому переміг конкурент, а в новому тендері — забезпечити перемогу його компанії.

Обвинувачений, стверджують слідчі, пішов назустріч і, використавши службове становище, вирішив це питання. АМКУ згодом ухвалив "потрібне" рішення, розповіли в НАБУ.

Справа Андрія Смирнова: що відомо

Андрій Смирнов закінчив юридичний факультет Національного університету "Києво-Могилянська академія". Був помічником нардепів Валерія Карпунцова та Андрія Денисенка.

10 вересня 2019 року він став заступником керівника Офісу президента. Займався питаннями правової політики, правоохоронної та судової систем. 29 березня 2024 року звільнений з посади заступника керівника Офісу президента України.

22 травня 2024 року НАБУ оголосило про підозру в незаконному збагаченні ексчиновнику з Офісу президента. У Бюро не назвали імені підозрюваного, проте колишній заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов у коментарі "Українській правді" підтвердив, що йдеться про нього. За словами колишнього держслужбовця, у нього провели обшук.

Уже 28 травня ВАКС визначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави 10 млн грн. Наступного дня за нього внесли всю суму застави.

16 квітня 2025 року НАБУ і САП вручили експосадовцю підозру в легалізації незаконно набутих коштів та отриманні хабара в особливо великому розмірі. Смирнов відреагував на дії детективів, назвавши їх "сюром".

Останні дії антикорупційних органів він поки що не прокоментував.

Нагадаємо, ще будучи на посаді в ОП, Смирнов розповідав, за якими сценаріями можна створити спецтрибунал для Російської Федерації та всього її керівництва. Зі свого боку голова Нацагентства із запобігання корупції Олександр Новіков у грудні 2022 року заявляв, що Андрій Смирнов не давав президенту України Володимиру Зеленському проєктів указів про введення санкцій проти Росії.

Також повідомлялося, чому НАБУ і САП не повідомили ексглаві Офісу президента Андрію Єрмаку про підозру.