Усі дуже стурбовані: Китай і РФ підтримали Афганістан у війні проти Пакистану

Пакистан розпочав проти Афганістану війну, яку в місцевих ЗМІ називають Ghazab Lil Haq, або "Гнів в ім'я правди". І союзники талібів уже виступили, щоб спробувати зупинити конфлікт. Симптоматично, що серед них опинилася сучасна "вісь зла": Росія, Китай і навіть Іран.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що виступало посередником у конфлікті за власними каналами і глибоко стурбоване ескалацією. Іран, що межує з Афганістаном і Пакистаном, також запропонував допомогу. Ця пропозиція прозвучала на тлі важливих переговорів Тегерана з Вашингтоном щодо врегулювання давньої ядерної суперечки та запобігання новим ударам США, пише Reuters.

Джерело в турецькій дипломатії також повідомило, що Туреччина закликає Пакистан і Афганістан повернутися за стіл переговорів.

І навіть представник Талібану заявив, що вони хочуть переговорів для врегулювання конфлікту, заявив 27 лютого журналістам представник афганських талібів Забіхулла Муджахід.

Росія закликає Афганістан і Пакистан припинити бойові дії і почати переговори.

Росія — єдина країна, яка офіційно визнає уряд талібів в Афганістані, і вона ж підтримує хороші відносини з Пакистаном.

Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва стурбована.

"Ми закликаємо наших друзів Афганістан і Пакистан відмовитися від цієї небезпечної конфронтації і повернутися за стіл переговорів для вирішення всіх розбіжностей політичними і дипломатичними засобами", — заявила вона.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив майбутній візит прем'єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа в Росію, не назвавши точної дати, але, за чутками, візит відбудеться наступного тижня.

Але всі заяви обмежилися тільки закликами до обох сторін повернутися за стіл переговорів. Ніхто з тих, хто виступив, не виявив бажання допомогти Афганістану військами, або технікою.

Раніше 27 лютого міністр оборони Пакистану Ходжа Мухаммад Асіф заявив, що Пакистан більше не може терпіти напади бойовиків, яких він назвав збройними групами, яким уряд талібів дозволив базуватися на своїй території.

Удар по Кабулу

"Наше терпіння переповнилося. Тепер між нами і вами відкрита війна", — повідомив він, маючи на увазі Афганістан.

Талібан заперечує звинувачення в переховуванні бойовиків.

Асіф додав, що пакистанські збройні сили відрізняються від армій США і НАТО, які очолювали двадцятирічну місію в Афганістані після падіння першого уряду талібів у 2001 році, перш ніж таліби відвоювали Кабул у 2021 році.

"Пакистанська армія прийшла не з-за моря. Ми ваші сусіди; ми знаємо всі ваші хитрощі", — підкреслив він.

Як співвідносяться збройні сили Пакистану та Афганістану

Військовий потенціал Пакистану значно перевершує афганський. Однак таліби майстерно володіють мистецтвом партизанської війни, загартованої десятиліттями бойових дій.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Пакистан має у своєму розпорядженні приблизно 660 000 військовослужбовців і значну кількість техніки, включно з щонайменше 465 бойовими літаками, 6000 бронемашинами і 4600 артилерійськими знаряддями.

У талібів приблизно 172 000 військовослужбовців і немає функціонуючих військово-повітряних сил, рівень оснащення незрозумілий, а після 2021 року в них з'явилася американська військова техніка, яку кинула армія США в Баграмі та інших військових базах.

У талібів тепер є американська техніка, кинута США

Пакистан також має у своєму розпорядженні приблизно 170 ядерних боєголовок, тоді як Афганістан не має жодної.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія Афганістану атакувала ядерний об'єкт Пакистану. Йдеться про можливий удар по військовій базі Кукул (Kakul), пов'язаному з пакистанською ядерною програмою.

26 лютого медіа повідомили про обмін ударами між Афганістаном і Пакистаном. Спочатку з'явилися повідомлення про те, що афганці, ймовірно, обстріляли прикордонні регіони сусідньої країни. Після цього з'явилися кадри бомбардування Кабула