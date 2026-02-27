Все очень озабочены: Китай и РФ поддержали Афганистан в войне против Пакистана

Пакистан начал против Афганистана войну, которую в местных СМИ называют Ghazab Lil Haq, или "Гнев во имя правды". И союзники талибов уже выступили, чтобы попытаться остановить конфликт. Симптоматично, что среди них оказалась современная "ось зла": Россия, Китай и даже Иран.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что выступало посредником в конфликте по собственным каналам и глубоко обеспокоено эскалацией. Иран, граничащий с Афганистаном и Пакистаном, также предложил помощь. Это предложение прозвучало на фоне важных переговоров Тегерана с Вашингтоном по урегулированию давнего ядерного спора и предотвращению новых ударов США, пишет Reuters.

Источник в турецкой дипломатии также сообщил, что Турция призывает Пакистан и Афганистан вернуться за стол переговоров.

И даже представитель Талибана заявил, что они хотят переговоров для урегулирования конфликта, заявил 27 февраля журналистам представитель афганских талибов Забихулла Муджахид.

Россия призывает Афганистан и Пакистан прекратить боевые действия и начать переговоры.

Россия — единственная страна, официально признающая правительство талибов в Афганистане, и она же поддерживает хорошие отношения с Пакистаном.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена.

"Мы призываем наших друзей Афганистан и Пакистан отказаться от этой опасной конфронтации и вернуться за стол переговоров для разрешения всех разногласий политическими и дипломатическими средствами", — заявила она.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил предстоящий визит премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа в Россию, не назвав точную дату, но, по слухам, визит состоится на следующей неделе.

Но все заявления ограничились только воззваниями к обеим сторонам вернуться за стол переговоров. Никто из выступивших не проявил желания помочь Афганистану войсками, или техникой.

Ранее 27 февраля министр обороны Пакистана Ходжа Мухаммад Асиф заявил, что Пакистан больше не может терпеть нападения боевиков, которых он назвал вооруженными группами, которым правительство талибов разрешило базироваться на своей территории.

Удар по Кабулу

"Наше терпение переполнилось. Теперь между нами и вами открытая война", — сообщил он, имея в виду Афганистан.

Талибан отрицает обвинения в укрывательстве боевиков.

Асиф добавил, что пакистанские вооруженные силы отличаются от армий США и НАТО, которые возглавляли двадцатилетнюю миссию в Афганистане после падения первого правительства талибов в 2001 году, прежде чем талибы отвоевали Кабул в 2021 году .

"Пакистанская армия пришла не из-за моря. Мы ваши соседи; мы знаем все ваши хитрости", - подчеркнул он.

Как соотносятся вооруженные силы Пакистана и Афганистана

Военный потенциал Пакистана значительно превосходит афганский. Однако талибы искусно владеют искусством партизанской войны, закаленной десятилетиями боевых действий.

По данным Международного института стратегических исследований, Пакистан располагает примерно 660 000 военнослужащих и значительным количеством техники, включая не менее 465 боевых самолетов, 6000 бронемашин и 4600 артиллерийских орудий.

У талибов около 172 000 военнослужащих и нет функционирующих военно-воздушных сил, уровень оснащения неясен, а после 2021 года у них появилась американская военная техника, которую бросила армия США в Баграме и других военных базах.

У талибов теперь есть американская техника, брошенная США

Пакистан также располагает примерно 170 ядерными боеголовками, в то время как Афганистан не имеет ни одной.

Напомним, ранее сообщалось, что армия Афганистана атаковала ядерный объект Пакистана. Речь идет о возможном ударе по военной базе Кукул (Kakul), связанном с пакистанской ядерной программой.

26 февраля медиа сообщили об обмене ударами между Афганистаном и Пакистаном. Сначала появились сообщения о том, что афганцы, вероятно, обстреляли приграничные регионы соседней страны. После этого появились кадры бомбардировки Кабула