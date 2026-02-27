Афганистан нанес удар по ядерному объекту Пакистана: "сотни погибших и раненых", — Ariana News (видео)

Армия Афганистана атаковала ядерный объект Пакистана, заявило медиа Ariana News. Речь идет о возможном ударе по военной базе Кукул (Kakul), связанном с пакистанской ядерной программой.

В результате удара погибли или получили ранения сотни людей, утверждает медиа. На видео с места событий — здание, вероятно, в Пакистане, вокруг которого много скорых и толпа. Других подтверждений инцидента пока не было.

Сообщение о возможном ударе появилось в соцсети около 11 часов 27 февраля. В сообщении говорится о базе Какул, а ведущий тем временем лаконично говорит, что пакистанские солдаты "погибли в результате афганского авиаудара в Пакистане". Уточняется, что больницы заполнены большим количеством раненых, которые находятся в плохом состоянии.

В соцсетях появились другие кадры из Исламабада. Пользователь X с ником SebghatullahH14 опубликовал видео, на котором видим около десятка скорых, которые стоят одна за другой посреди улицы. Слышны звуки сирен, команды правоохранителей: есть небольшая задымленность (не ясно, это смог или дым от пожара), а пламя не заметно.

"После нападения на ядерный энергетический центр в Исламабаде территория вокруг объекта и прилегающие дороги были перекрыты. Многочисленные машины скорой помощи заняты перевозкой погибших и раненых", — говорится в сообщении.

Какул — военная база Пакистана (Pakistan Military Academy), расположенная к юго-востоку от Исламабада. Основное ее предназначение — подготовка офицеров для пакистанской армии. Ориентировочные координаты базы Какул согласно данным Google maps — 34.18749, 73.26025. Не удалось отыскать информацию, чтобы на этом объекте работала ядерная программа. Но на расстоянии 70 км есть центр Kahuta (Khan Research Laboratories) — главный центр обогащения урана (рядом — еще 10 таких учреждений).

На мониторинговом ресурсе Liveuamap уже обозначена точка возможного удара по базе Какул. Кроме того, вокруг — с десяток свежих отметок, которые показывают обмен ударами между армией Пакистана и Афганистана.

Афганистан и Пакистан — обмен ударами 26-27 февраля Фото: liveuamap

Афганистан и Пакистан — детали

Отметим, накануне, 26 февраля, медиа сообщили об обмене ударами между Афганистаном и Пакистаном. Сначала появились сообщения о том, что афганцы, вероятно, обстреляли приграничные регионы соседней страны. После этого появились кадры бомбардировки Кабула: пакистанские военные нанесли серию ударов по стратегическим объектам противника. После этого в Исламабаде заявили, что якобы погиб лидер Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада и несколько топ-командиров Талибана: утром в сети появились опровержения, в которых ссылаются на два источника, которые видели их живыми.

