Афганістан завдав удару по ядерному об'єкту Пакистану: "сотні загиблих та поранених", — Ariana News (відео)

Армія Афганістану атакувала ядерний об'єкт Пакистану, заявило медіа Ariana News. Ідеться про можливий удар по військовій базі Кукул (Kakul), пов'язаному з пакистанською ядерною програмою.

Внаслідок удару загинули або отримали поранення сотні людей, стверджує медіа. На відео з місця подій — будівля, ймовірно, у Пакистані, навколо якої багато швидких та натовп. Інших підтверджень інциденту поки не було.

Допис про можливий удар з'явився у соцмережі близько 11 год 27 лютого. У повідомленні ідеться про базу Какул, а ведучий тим часом лаконічно говорить, що пакистанські солдати "загинули внаслідок афганського авіаудару в Пакистані". Уточнюється, що лікарні заповнені великою кількістю поранених, які перебувають у поганому стані.

У соцмережах з'явились інші кадри з Ісламабаду. Користувач X з ніком SebghatullahH14 опублікував відео, на якому бачимо близько десятка швидких, які стоять одна за одною посеред вулиці. Чути звуки сирен, команди правоохоронців: є невелика задимленість (не ясно, чи це смог, чи дим від пожежі), а полум'я не помітно.

"Після нападу на ядерний енергетичний центр в Ісламабаді територія навколо об'єкта та прилеглі дороги були перекриті. Численні машини швидкої допомоги зайняті перевезенням загиблих та поранених", — ідеться у дописі.

Какул — військова база Пакистану (Pakistan Military Academy), розташована на південний схід від Ісламабаду. Основне її призначення — підготовка офіцерів для пакистанської армії. Орієнтовні координати бази Какул відповідно до даних Google maps — 34.18749, 73.26025

Афганістан та Пакистан — деталі

Зазначимо, напередодні, 26 лютого, медіа повідомили про обмін ударами між Афганістаном та Пакистаном. Спершу з'явились повідомлення про те, що афганці, ймовірно, обстріляли прикордонні регіони сусідньої країни. Після цього з'явились кадри бомбардування Кабула: пакистанські військові завдали серії ударів по стратегічних об'єктах противника. Після цього в Ісламабаді заявили, що начебто загинув лідер Ісламського Емірату Афганістан Хайбатулла Ахундзада та кілька топкомандирів Талібану: зранку у мережі з'явились спростування, у яких посилаються на два джерела, які бачили їх живими.

Новина доповнюється…