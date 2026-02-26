Афганістан розпочав військову операцію проти Пакистану: вже йдуть бої на кордоні (відео)

Афганістан розпочав військову операцію на позиції пакистанських солдатів вздовж "спірного" кордону у відповідь на їхні авіаудари минулого тижня. Бої вже охопили кілька прикордонних провінцій.

Як повідомляє Al Jazeera, афганська влада Талібану заявила, що 26 лютого почала військові операції проти пакистанських сил у відповідь на удари по провінціях Нангархар і Пактія.

Пресслужба східного військового корпусу Афганістану зазначила, що ввечері 26 лютого розпочалися "важкі зіткнення", викликані діями Пакистану, які афганська сторона назвала провокаціями.

Крім того, речник уряду Талібану Забіхулла Муджахід повідомив у соцмережі X, що афганські сили почали "широкомасштабні наступальні операції" проти позицій та об’єктів пакистанської армії вздовж лінії Дюранда — кордону довжиною 2611 км, який Афганістан офіційно не визнає.

За даними афганського телеканалу Tolo News, зіткнення відбуваються щонайменше в шести прикордонних провінціях: Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактія та Пактіка. Бої ведуться безпосередньо поблизу лінії Дюранда.

22 лютого Міністерство інформації та телерадіомовлення Пакистану заявило, що військові країни завдали точкових ударів по позиціях угруповання "Техрік-е-Талібан Пакистан" та афганського осередку "Ісламської держави" — "Вілаят Хорасан". В Ісламабаді наголосили, що операція стала відповіддю на хвилю терактів у країні.

Зокрема, 6 лютого в шиїтській мечеті в Ісламабаді стався вибух, унаслідок якого загинула 31 людина, ще 169 дістали поранення. За даними слідства, перед атакою троє озброєних чоловіків увірвалися до будівлі та поранили охоронця. Храм охороняли місцеві дружинники, а не поліція.

Варто зауважити, що це вже не перший конфлікт між країнами. Так, у жовтні 2025 року між Афганістаном і Пакистаном спалахнули масштабні бойові дії після того, як Кабул звинуватив Ісламабад в авіаударах по своїй території. У відповідь сили Талібану атакували пакистанські прикордонні пости вздовж лінії Дюранда, і зіткнення швидко поширилися на кілька провінцій.

Згодом, після тижня масштабних бойових зіткнень Пакистан та Афганістан досягли домовленості про припинення вогню. Угоду про перемир’я було укладено під час переговорів у Досі за посередництва Катару та Туреччини. Сторони погодилися зупинити бойові дії та продовжити консультації щодо механізмів контролю за дотриманням режиму тиші.