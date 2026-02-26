Афганистан начал военную операцию против Пакистана: уже идут бои на границе (видео)

Афганистан начал военную операцию на позиции пакистанских солдат вдоль "спорной" границы в ответ на их авиаудары на прошлой неделе. Бои уже охватили несколько приграничных провинций.

Как сообщает Al Jazeera, афганские власти Талибана заявили, что 26 февраля начали военные операции против пакистанских сил в ответ на удары по провинциям Нангархар и Пактия.

Пресс-служба восточного военного корпуса Афганистана отметила, что вечером 26 февраля начались "тяжелые столкновения", вызванные действиями Пакистана, которые афганская сторона назвала провокациями.

Кроме того, представитель правительства Талибана Забихулла Муджахид сообщил в соцсети X, что афганские силы начали "широкомасштабные наступательные операции" против позиций и объектов пакистанской армии вдоль линии Дюранда — границы длиной 2611 км, которую Афганистан официально не признает.

По данным афганского телеканала Tolo News, столкновения происходят по меньшей мере в шести приграничных провинциях: Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. Бои ведутся непосредственно вблизи линии Дюранда.

22 февраля Министерство информации и телерадиовещания Пакистана заявило, что военные страны нанесли точечные удары по позициям группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан" и афганской ячейки "Исламского государства" — "Вилаят Хорасан". В Исламабаде отметили, что операция стала ответом на волну терактов в стране.

В частности, 6 февраля в шиитской мечети в Исламабаде произошел взрыв, в результате которого погиб 31 человек, еще 169 получили ранения. По данным следствия, перед атакой трое вооруженных мужчин ворвались в здание и ранили охранника. Храм охраняли местные дружинники, а не полиция.

Стоит заметить, что это уже не первый конфликт между странами. Так, в октябре 2025 года между Афганистаном и Пакистаном вспыхнули масштабные боевые действия после того, как Кабул обвинил Исламабад в авиаударах по своей территории. В ответ силы Талибана атаковали пакистанские пограничные посты вдоль линии Дюранда, и столкновения быстро распространились на несколько провинций.

Впоследствии, после недели масштабных боевых столкновений Пакистан и Афганистан достигли договоренности о прекращении огня. Соглашение о перемирии было заключено во время переговоров в Дохе при посредничестве Катара и Турции. Стороны согласились остановить боевые действия и продолжить консультации по механизмам контроля за соблюдением режима тишины.