Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня: справились за неделю (видео)

После недельного обмена ударами Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня, сообщили мировые информационные агентства. Политики поставили подпись под соглашением о мире, а рядом сидели представители арабского мира.

Пакистан и Афганистан во время переговоров достигли соглашения о прекращении огня, сообщило агентство Reuters. В Дохе состоялась встреча враждующих стран, которые имеют 2 600 км общей границы. Соглашение заключили после недели обмена ударами, которое журналисты назвали худшим с 2021 года, когда к власти в Кабуле пришли террористы "Талибан". Афганскую сторону представлял мулла Мухаммад Якуб, пакистанскую — министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф.

Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня — детали

Пакистан и Афганистан достигли взаимопонимания во время встречи 18 октября 2025 года, говорится в заявлении агентства. В связи с этим в соцсети X появилось сообщение Мухаммада Асифа, который подтвердил соглашение о прекращении огня и предупредил о еще одной встрече в будущем. По словам чиновника, она состоится 25 октября в Турции. Министр опубликовал фото, на котором обе стороны жмут руки, и поблагодарил Катар и Турцию за посредничество.

Відео дня

Аналогичное заявление о том, что Пакистан и Афганистан подписали соглашение о прекращении огня, озвучил представитель "Талибана" Забихулла Муджахид. Как отметил представитель террористов, достигли "полного и содержательного прекращения огня".

Между тем медиа привело информацию министерства иностранных дел Катара. Ведомство объяснило, какова цель встречи в Турции. Отмечается, что будут искать способы обеспечения "постоянства прекращения огня" и определят, как будут проверять выполнение.

Афганистан и Пакистан навоевались — детали столкновения осенью 2025 года

Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня через неделю после серии боевых столкновений, которые начались неделю назад, 9 октября. Причина стрельбы — предположение Исламбада, что боевики, которые совершают нападения в Пакистане, базируются на территории "Талибов". По подсчетам Центра исследований и исследований безопасности (CRSS), в течение трех кварталов 2025 года из-за нападений боевиков погибло 2114 человек. Из этих соображений правительство призвало талибов навести порядок и ограничить деятельность Армии освобождения Белуджистана.

Стрельба началась с прилетов в Кабуле: местные жители рассказали, что слышали минимум два взрыва, и увидели вспышки и столбы дыма. После этого состоялась серия обстрелов артиллерии и авиации с обеих сторон, свидетельствуют данные Reuters и публикации агентства Al Jazirra. Бои велись в шести точках вдоль границы, Пакистан закрыл пограничные контрольно-пропускные пункты. Кабул обвинил Исламабад в гибели игроков в крикет. Между тем в пятницу 16 октября из-за подрыва смертников пострадали 20 пакистанских солдат, из них семеро — погибли, добавило агентство Reuters.

Пакистан и Афганистан нашли общий язык — детали столкновений 9-18 октября 2025 года

На карте боевых действий проекта Liveuamap видим, что столкновения произошли в районе Саркана, между Чаманом и Кандагаром, в районах Аргун и Бармал и тому подобное.

Пакистан и Афганистан нашли общий язык — точка боев 9-18 июня 2025 года Фото: liveuamap

Согласно данным ООН и заявлениям чиновников, в результате столкновений могло погибнуть 18 афганцев, а 360 получили ранения, и есть 23 погибших пакистанских солдата. Афганистан и Пакистан навоевались, с 9 по 18 октября убив ориентировочно 42 человека.

Отметим, Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня после того, как бои продолжались в восьми провинциях, писали западные медиа. 15 октября состоялась атака на Кабул: на фото и видео из соцсетей — дым и пожары в районе Таймани афганской столицы.

Напоминаем, 28 августа медиа Politico опубликовало прогноз относительно пяти точек на карте, в которых в ближайшее время может вспыхнуть война. В списке не упоминается "Талибан" и Афганистан, зато Пакистан фигурирует дважды.