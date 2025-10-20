Пакистан та Афганістан домовилися про припинення вогню: впорались за тиждень (відео)

Після тижневого обміну ударами Пакистан та Афганістан домовилися про припинення вогню, повідомили світові інформаційні агентства. Політики поставили підпис під угодою про мир, а поруч сиділи представники арабського світу.

Пакистан та Афганістан під час переговорів досягли угоди про припинення вогню, повідомило агентство Reuters. У Досі відбулась зустріч ворогуючих країн, які мають 2 600 км спільного кордону. Угоду уклали після тижня обміну ударами, яке журналісти назвали найгіршим з 2021 року, коли до влади у Кабулі прийшли терористи "Талібан". Афганську сторону представляв мулла Мухаммад Якуб, пакистанську — міністр оборони Хаваджа Мухаммад Асіф.

Пакистан та Афганістан домовилися про припинення вогню — деталі

Пакистан та Афганістан порозумілися під час зустрічі 18 жовтня 2025 року, ідеться у заяві агентства. У зв'язку з цим у соцмережі X з'явилось повідомлення Мухаммада Асіфа, який підтвердив угоду про припинення вогню і попередив про ще одну зустріч у майбутньому. Зі слів посадовця, вона відбудеться 25 жовтня в Туреччині. Міністр опублікував фото, на якому обидві сторони тиснуть руки, та подякував Катару і Туреччині за посередництво.

Аналогічну заяву про те, що Пакистан та Афганістан підписали угоду про припинення вогню, озвучив речник "Талібану" Забіхулла Муджахід. Як зауважив представник терористів, досягнули "повного та змістовного припинення вогню".

Тим часом медіа навело інформацію міністерства закордонних справ Катару. Відомство пояснило, яка мета зустрічі у Туреччині. Наголошується, що шукатимуть способи забезпечення "сталості припинення вогню" та визначать, як перевірятимуть виконання.

Афганістан та Пакистан навоювалися — деталі зіткнення восени 2025 року

Пакистан та Афганістан домовилися про припинення вогню через тиждень після серії бойових зіткнень, які почались тиждень тому, 9 жовтня. Причина стрілянини — припущення Ісламбаду, що бойовики, які вчиняють напади у Пакистані, базуються на території "Талібів". За підрахунками Центру досліджень та досліджень безпеки (CRSS), протягом трьох кварталів 2025 року через напади бойовиків загинуло 2114 людей. З цих міркувань уряд закликав талібів навести лад і обмежити діяльність Армії визволення Белуджистану.

Стрілянина почалась з прильотів у Кабулі: місцеві жителі розповіли, що чули мінімум два вибухи, та побачили спалахи та стовпи диму. Після цього відбулась серія обстрілів артилерії та авіації з обох боків, свідчать дані Reuters та публікації агентства Al Jazirra. Бої велись у шести точках вздовж кордону, Пакистан закрив прикордонні контрольно-пропускні пункти. Кабул звинуватив Ісламабад у загибелі гравців у крикет. Тим часом у п'ятницю 16 жовтня через підрив смертників постраждало 20 пакистанських солдатів, з них семеро — загинули, додало агентство Reuters.

Пакистан та Афганістан порозумілися - деталі зіткнень 9-18 жовтня 2025 року

На карті бойових дій проєкту Liveuamap бачимо, що сутички відбулись у районі Саркану, між Чаманом і Кандагаром, у районах Аргун та Бармал тощо.

Пакистан та Афганістан порозумілися - точкий боїв 9-18 жотвня 2025 року Фото: liveuamap

Згідно з даними ООН та заявами урядовців, внаслідок сутичок могло загинути 18 афганців, а 360 отримали поранення, та є 23 загиблих пакистанських солдати. Афганістан та Пакистан навоювалися, з 9 по 18 жовтня убивши орієнтовно 42 людини.

Зазначимо, Пакистан та Афганістан домовилися про припинення вогню після того, як бої тривали у восьми провінціях, писали західні медіа. 15 жовтня відбулась атака на Кабул: на фото та відео з соцмереж — дим та пожежі у районі Таймані афганської столиці.

Нагадуємо, 28 серпня медіа Politico опублікувало прогноз щодо п'ятьох точок на карті, в яких найближчим часом може спалахнути війна. У списку не згадується "Талібан" й Афганістан, натомість Пакистан фігурує двічі.