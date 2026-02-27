"Це війна": Пакистан бомбить Кабул і бази талібів (відео)

Пакистан завдає повітряних і наземних ударів по території Афганістану. Обидві сторони повідомляють про значні втрати, але наводять суперечливі дані. А тим часом міністр оборони Пакистану прямо назвав конфлікт "війною".

"Наше терпіння вичерпано. Тепер між нами і вами (Афганістаном — ред.) почалася відкрита війна", — заявив у п'ятницю міністр оборони Пакистану Ходжа Мухаммад Асіф, повідомляє Reuters.

Пожежа в Кабулі

Пакистан у ніч на 27 лютого завдав ударів по цілях уряду талібів у великих містах Афганістану, повідомили офіційні особи обох країн. Джерела у службах безпеки Пакистану повідомили, що удари включали повітряні та наземні атаки по постах, штаб-квартирах та складах боєприпасів талібів у кількох секторах уздовж кордону.

Удари загрожують затяжним конфліктом уздовж 2600-кілометрового кордону після давньої суперечки з приводу звинувачень Ісламабада в тому, що Кабул приховує бойовиків, які здійснюють напади на території Пакистану. Талібан заперечує це звинувачення і заявляє, що безпека Пакистану є внутрішньою проблемою.

Відео дня

Прес-секретар талібів Забіхулла Муджахід заявив, що пакистанські сили завдали авіаударів по районах Кабула, Кандахара і Пактії. А також заявляється, що таліби нібито збили пакистанський винищувач F-16. Перевірити ці повідомлення неможливо.

На відео, як стверджується, збитий F-16 Пакистану

На відео, поширеному пакистанськими службами безпеки, видно спалахи світла від стрільби вздовж кордону і звуки важкої артилерії. На відеозаписі ударів по Кабулу видно густі клуби чорного диму, що піднімаються над двома районами, і масштабну пожежу в частині столиці Кабула.

На іншому відео було показано палаючу будівлю, яка, за словами чиновників, була штаб-квартирою талібів у провінції Пактія.

"Пакистанські контрнапади на цілі в Афганістані тривають", — заявив представник пакистанського уряду Мошарраф Заїді, назвавши ці дії відповіддю на "неспровоковані напади з боку Афганістану".

Вибухи в Афганістані

Очевидці в Кабулі заявили, що після гучних вибухів і звуків літаків було чути сирени численних машин швидкої допомоги.

Заїді заявив, що 133 бойовика афганського Талібану було вбито і понад 200 поранено, 27 постів талібів знищено, а дев'ять захоплено.

У Пакистані назвали конфлікт з Афганістаном "війною"

Представник талібів Муджахід заявив, що в провінції Нангархар було вбито 55 пакистанських солдатів і захоплено 19 постів, а також вбито 8 бойовиків Талібану, 11 поранено і 13 мирних жителів дістали поранення.

Пакистан перебуває у стані підвищеної готовності відтоді, як на початку цього тижня завдав авіаударів, які, за заявою Ісламабада, були спрямовані на табори бойовиків "Техрік-і-Талібан" (ТТП), або пакистанських талібів, і бойовиків "Ісламської держави" на сході Афганістану.

Кабул заявив, що внаслідок ударів загинули 13 мирних жителів, і заявив, що не дозволяє бойовикам діяти зі своєї території. Талібан також попередив про жорстку відповідь.

Останніми днями пакистанські офіційні особи заявляли про побоювання з приводу ескалації нападів бойовиків у міських центрах. Увечері 26 лютого вздовж кордону спалахнули сутички після того, як таліби, за їхніми словами, здійснили відповідні атаки на пакистанські військові об'єкти. Обидві сторони заявили про знищення прикордонних постів під час цих боїв.

Нагадаємо, Фокус писав про початок бойових дій між Афганістаном і Пакистаном, але тоді обидві сторони ще не повідомляли про втрати.

Це вже не перший конфлікт між країнами. Так, у жовтні 2025 року між Афганістаном і Пакистаном спалахнули масштабні бойові дії після того, як Кабул звинуватив Ісламабад в авіаударах по своїй території. У відповідь сили Талібану атакували пакистанські прикордонні пости вздовж лінії Дюранда