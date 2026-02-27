"Это война": Пакистан бомбит Кабул и базы талибов (видео)

Пакистан наносит воздушные и наземные удары по территории Афганистана. Обе стороны сообщают о значительных потерях, но приводят противоречивые данные. А тем временем министр обороны Пакистана прямо назвал конфликт "войной".

"Наше терпение исчерпано. Теперь между нами и вами (Афганистаном – ред.) началась открытая война", — заявил в пятницу министр обороны Пакистана Ходжа Мухаммад Асиф, сообщает Reuters.

Пожар в Кабуле

Пакистан в ночь на 27 февраля нанес удары по целям правительства талибов в крупных городах Афганистана, сообщили официальные лица обеих стран. Источники в службах безопасности Пакистана сообщили, что удары включали воздушные и наземные атаки по постам, штаб-квартирам и складам боеприпасов талибов в нескольких секторах вдоль границы.

Удары грозят затяжным конфликтом вдоль 2600-километровой границы после давнего спора по поводу обвинений Исламабада в том, что Кабул укрывает боевиков, совершающих нападения на территории Пакистана. Талибан отрицает это обвинение и заявляет, что безопасность Пакистана является внутренней проблемой.

Пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид заявил, что пакистанские силы нанесли авиаудары по районам Кабула, Кандахара и Пактии. А также заявляется, что талибы якобы сбили пакистанский истребитель F-16. Проверить эти сообщения невозможно.

На видео, как утверждается, сбитый F-16 Пакистана

На видео, распространенном пакистанскими службами безопасности, видны вспышки света от стрельбы вдоль границы и звуки тяжелой артиллерии. На видеозаписи ударов по Кабулу видны густые клубы черного дыма, поднимающиеся над двумя районами, и масштабный пожар в части столицы Кабула.

На другом видео было показано горящее здание, которое, по словам чиновников, являлось штаб-квартирой талибов в провинции Пактия.

"Пакистанские контрнападения на цели в Афганистане продолжаются", — заявил представитель пакистанского правительства Мошарраф Заиди, назвав эти действия ответом на "неспровоцированные нападения со стороны Афганистана".

Взрывы в Афганистане

Очевидцы в Кабуле заявили, что после громких взрывов и звуков самолетов были слышны сирены многочисленных машин скорой помощи.

Заиди заявил, что 133 боевика афганского Талибана были убиты и более 200 ранены, 27 постов талибов уничтожены, а девять захвачены.

В Пакистане назвали конфликт с Афганистаном "войной"

Представитель талибов Муджахид заявил, что в провинции Нангархар были убиты 55 пакистанских солдат и захвачены 19 постов, а также убиты 8 боевиков Талибана, 11 ранены и 13 мирных жителей получили ранения.

Пакистан находится в состоянии повышенной готовности с тех пор, как в начале этой недели нанес авиаудары, которые, по заявлению Исламабада, были направлены на лагеря боевиков "Техрик-и-Талибан" (ТТП), или пакистанских талибов, и боевиков "Исламского государства" на востоке Афганистана.

Кабул заявил, что в результате ударов погибли 13 мирных жителей, и заявил, что не позволяет боевикам действовать со своей территории. Талибан также предупредил о жестком ответе.

В последние дни пакистанские официальные лица заявляли об опасениях по поводу эскалации нападений боевиков в городских центрах. Вечером 26 февраля вдоль границы вспыхнули столкновения после того, как талибы, по их словам, предприняли ответные атаки на пакистанские военные объекты. Обе стороны заявили об уничтожении пограничных постов в ходе этих боев.

Напомним, Фокус писал о начале боевых действий между Афганистаном и Пакистаном, но тогда обе стороны еще не сообщали о потерях.

Це вже не перший конфлікт між країнами. Так, у жовтні 2025 року між Афганістаном і Пакистаном спалахнули масштабні бойові дії після того, як Кабул звинуватив Ісламабад в авіаударах по своїй території. У відповідь сили Талібану атакували пакистанські прикордонні пости вздовж лінії Дюранда