Без крайньої потреби — не їхати: МЗС РФ застерегло росіян від відвідування Німеччини

Російське Міністерство закордонних справ застерегло громадян від поїздок до Німеччини. Зокрема, їм рекомендують відвідувати країну лише у разі крайньої необхідності.

Як пише видання "РИА Новости", офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова під час брифінгу 12 березня закликала росіян утриматися від поїздок без крайньої необхідності та орієнтуватися на офіційне попередження відомства.

Зокрема, за її словами нинішні німецькі власті продовжують ставитися підозріло майже до кожного росіянина на території ФРН, незалежно від того, проживає він там постійно чи тимчасово.

Вона зазначила, що проти громадян РФ у Німеччині створюється атмосфера недовіри та токсичності, а також проявляється, на її думку, безправ’я та свавілля. Крім того, у МЗС Росії підкреслили, що росіяни повинні ретельно оцінювати необхідність поїздок до ФРН та дотримуватися рекомендацій, розміщених на сайті відомства.

Відео дня

Раніше російська влада вже виступала з подібними закликами до своїх громадян. Зокрема, наприкінці грудня минулого року росіян також закликали утриматися від поїздок до Німеччини. Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на російські медіа, такі рекомендації пролунали на тлі гучних інцидентів і заяв, пов’язаних із ситуацією в Європі та війною в Україні.

Під час брифінгу 25 грудня офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова наголосила, що громадянам Росії варто зважено підходити до планування поїздок за кордон. За її словами, у Німеччині нібито формуються несприятливі умови для росіян, а також можливі додаткові перевірки чи прояви дискримінації.

У зв’язку з цим вона закликала росіян не відвідувати ФРН без нагальної потреби та нагадала про відповідні рекомендації російського МЗС і консульських установ. Подібні застереження, за її словами, стосуються і журналістів, які планують робочі поїздки до Німеччини.

Також Фокус писав, що у травні 2025 року в Росії різко відреагували на обговорення щодо можливого зняття обмежень на дальність застосування західної зброї Україною. Тоді речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що в разі такого рішення Німеччина нібито "ще глибше зажене себе в яму" через підтримку Києва.

А за місяць до цього Марія Захарова також виступала із заявами щодо можливого постачання Україні німецьких ракет Taurus. Вона заявила, що удар такими ракетами по російських об’єктах Москва розцінюватиме, як пряму участь Німеччини у війні на боці України.