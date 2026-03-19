Кредит 90 млрд євро для України: до чого домовилися в Брюсселі, і чи отримає Київ гроші

19 березня у Брюсселі проходить саміт лідерів країн ЄС. Серед основних питань — війна на Близькому Сході, розблокування кредиту для України в розмірі 90 млрд євро і 20-ий пакет антиросійських санкцій.

Обговорення питання фінансування України у 2026-27 роках тривало близько 90 хвилин, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з посиланням на власні джерела в ЄС.

Одним із тих, хто активно виступав проти виділення грошей Україні, — прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Під час обговорення він висловився на початку і наприкінці дискусії, заявив, що на абсолютно законних підставах вимагає відновити транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба", і повторив, що "спочатку нафта, потім гроші".

У себе на сторінці у Facebook Орбан уже відзвітував про свою "перемогу".

"Це не гра! Дешева нафта для нас — питання життя. Ось чому ми не здаємося в інтересах угорського народу. Поки немає нафти, немає грошей!" — підписав він публікацію.

Зі свого боку президент Європейської ради Антоніу Кошта, який головує на засіданні, назвав "неприйнятним" рішення Угорщини заблокувати виділення Україні кредитних коштів.

Кошта розкритикував і президента України Володимира Зеленського. Зокрема, він зазначив, що деякі його висловлювання на адресу Орбана були "недоречними" і ніяк не допомогли вирішити ситуацію.

Також проти блокування кредиту для України виступив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Нам у ЄС необхідно терміново досягти угоди щодо 20-го пакету санкцій, а також негайно виділити Україні вже узгоджений кредит у розмірі 90 млрд євро. Я буду рішуче виступати за це. Ми не повинні брати до уваги єдину країну в Європейському Союзі, яка наразі створює цю блокаду в Європі з внутрішньополітичних причин і у зв'язку з передвиборчою кампанією", — заявляв він напередодні.

Тривалі дискусії так і не завершилися якимось рішенням. Після обговорень лідери ЄС поспілкувалися за допомогою відеозв'язку з президентом України Володимиром Зеленським.

За результатами обговорення українського питання Європейська рада 19 березня ухвалила висновки щодо України, під якими стоять підписи 25 лідерів держав ЄС, без Угорщини та Словаччини. Незважаючи на те, що не всі підписали документ, у ньому йдеться про те, що Європейська рада вітає ухвалення рішення про позику в грудні 2025 року:

"На виконання свого грудневого рішення 2025 року про надання Україні позики на підтримку в розмірі 90 мільярдів євро на 2026 і 2027 роки, Європейська рада вітає ухвалення цієї позики співзаконодавцями та очікує перший транш для України до початку квітня. У цьому контексті вона також закликає до активізації роботи з третіми країнами, щоб допомогти закрити прогалину в 30 мільярдів євро, яка залишається у фінансах України".

Раніше повідомлялося, що в ЄС дуже незадоволені поведінкою Орбана, і вже подейкують, що в разі його перемоги на виборах у квітні буде переглянуто право голосу для Будапешта.

