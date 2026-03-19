Кредит 90 млрд евро для Украины: до чего договорились в Брюсселе, и получит ли Киев деньги

19 марта в Брюсселе проходит саммит лидеров стран ЕС. Среди основных вопросов — война на Ближнем Востоке, разблокирование кредита для Украины в размере 90 млрд евро и 20-ый пакет антироссийских санкций.

Обсуждение вопроса финансирования Украины в 2026-27 годах длилось около 90 минут, сообщает корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на собственные источники в ЕС.

Одним из тех, кто активно выступал против выделения денег Украине, — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Во время обсуждения он высказался в начале и в конце дискуссии, заявил, что на абсолютно законных основаниях требует возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", и повторил, что "сначала нефть, потом деньги".

У себя на странице в Facebook Орбан уже отчитался о своей "победе".

"Это не игра! Дешевая нефть для нас – вопрос жизни. Вот почему мы не сдаемся в интересах венгерского народа. Пока нет нефти, нет денег!" — подписал он публикацию.

В свою очередь председательствующий на заседании президент Европейского совета Антониу Кошта назвал "неприемлемым" решение Венгрии заблокировать выделение Украине кредитных средств.

Кошта раскритиковал и президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он отметил, что некоторые его высказывания в адрес Орбана были "неуместными" и никак не помогли решить ситуацию.

Также против блокировки кредита для Украины выступил канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Нам в ЕС необходимо срочно достичь соглашения по 20-му пакету санкций, а также незамедлительно выделить Украине уже согласованный кредит в размере 90 млрд евро. Я буду решительно выступать за это. Мы не должны принимать во внимание единственную страну в Европейском Союзе, которая в настоящее время создает эту блокаду в Европе по внутриполитическим причинам и в связи с предвыборной кампанией", — заявлял он накануне.

Продолжительные дискуссии так и не завершились каким-то решением. После обсуждений лидеры ЕС пообщались с помощью видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По результатам обсуждения украинского вопроса Европейский совет 19 марта принял выводы по Украине, под которыми стоят подписи 25 лидеров государств ЕС, без Венгрии и Словакии. Несмотря на то, что не все подписали документ, в нем говорится, что Европейский совет приветствует принятие решения о займе в декабре 2025 года:

"Во исполнение своего декабрьского решения 2025 года о предоставлении Украине займа на поддержку в размере 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы, Европейский совет приветствует принятие этого займа созаконодателями и ожидает первый транш для Украины до начала апреля. В этом контексте он также призывает к активизации работы с третьими странами, чтобы помочь закрыть пробел в 30 миллиардов евро, который остается в финансах Украины".

