"Навіть не втрачений час": Тищенко назвав "втраченим життям" членство в "Слузі народу", — нардеп

Народний депутат України Микола Тищенко назвав членство в президентській партії "Слуга народу" "втраченим життям".

Колись позафракційний нардеп нещодавно приєднався до нової депутатської групи "Відновлення України". Він публічно зізнався, що період проведений у складі монобільшості став для нього не тільки "втраченим часом", а ще й "втраченим життям". Про це у своєму Телеграм-каналі написав народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Гончаренко повідомив, що Тищенко зробив таку скандальну заяву про своє перебування у "Слузі народу" та ряд інших під час їхнього стріму у стінах Верховної Ради України.

"Тищенко заявив, що перебування в партії "Слуга народу" — це було навіть не втрачений час, а втрачене життя", — написав Гончаренко.

Окрім цього, Микола Тищенко відповів Гончаренку, чи спілкується з колишнім головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, який є його кумом.

"Тищенко зараз зі своїм кумом Єрмаком не спілкується. Це він сказав під час мого ефіру. Каже, що дуже зайнятий і не має часу на спілкування з Єрмаком. Але якщо Єрмак до нього звернеться, то готовий подарувати "кравчучку", — написав Олексій Гончаренко.

У 2023 році Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу" та зняли з посади заступника голови фракції. Це сталося після його поїздки до Таїланду на "зустріч з виборцями".

Після іншого скандалу з побиттям колишнього військового Дмитра Павлова у Дніпрі Тищенко заявляв, що готовий скласти мандат депутата, але висунув кілька умов.

26 лютого стало відомо, що Микола Тищенко приєднався до колишніх ОПЗЖ. Тоді безпартійний народний депутат Микола Тищенко увійшов до складу депутатської групи "Відновлення України" у Верховній Раді. Депутатська група "Відновлення України" з'явилась у травні 2022 року на тлі розпуску фракції ОПЗЖ у парламенті. Діяльність цієї проросійської політсили в Україні заборонено на судовому рівні.