"Даже не потерянное время": Тищенко назвал "потерянной жизнью" членство в "Слуге народа", — нардеп

Народный депутат Украины Николай Тищенко назвал членство в президентской партии "Слуга народа" "потерянной жизнью".

Некогда внефракционный нардеп недавно присоединился к новой депутатской группе "Восстановление Украины". Он публично признался, что период проведенный в составе монобольшинства стал для него не только "потерянным временем", но и "потерянной жизнью". Об этом в своем Телеграмм-канале написал народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Гончаренко сообщил, что Тищенко сделал такое скандальное заявление о своем пребывании в "Слуге народа" и ряд других во время их стрима в стенах Верховной Рады Украины.

Гончаренко о членстве Тищенко в Слуге народа

"Тищенко заявил, что пребывание в партии "Слуга народа" — это было даже не потерянное время, а потерянная жизнь", — написал Гончаренко.

Кроме этого, Николай Тищенко ответил Гончаренко, общается ли он с бывшим главой Офиса президента Андреем Ермаком, который является его кумом.

"Тищенко сейчас со своим кумом Ермаком не общается. Это он сказал во время моего эфира. Говорит, что очень занят и не имеет времени на общение с Ермаком. Но если Ермак к нему обратится, то готов подарить "кравчучку", — написал Алексей Гончаренко.

Николай Тищенко рассказал об общении с Ермаком

В 2023 году Николая Тищенко исключили из партии "Слуга народа" и сняли с должности заместителя председателя фракции. Это произошло после его поездки в Таиланд на "встречу с избирателями".

После другого скандала с избиением бывшего военного Дмитрия Павлова в Днепре Тищенко заявлял, что готов сложить мандат депутата, но выдвинул несколько условий.

26 февраля стало известно, что Николай Тищенко присоединился к бывшим ОПЗЖ. Тогда беспартийный народный депутат Николай Тищенко вошел в состав депутатской группы "Восстановление Украины" в Верховной Раде. Депутатская группа "Восстановление Украины" появилась в мае 2022 года на фоне роспуска фракции ОПЗЖ в парламенте. Деятельность этой пророссийской политсилы в Украине запрещена на судебном уровне.