"Ми готові": Зеленський через інтерв'ю передав прем'єр-міністру Ізраїлю повідомлення

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу завжди намагається знайти баланс між Росією та Україною, навіть коли очевидно, що РФ надає допомогу Ірану.

Нетаньягу прагне "підтримувати баланс" з російським диктатором Володимиром Путіним, заявив в інтерв'ю N12 президент України Володимир Зеленський.

"У мене склалося враження, що Нетаньяху завжди намагається знайти баланс між Росією та Україною, навіть коли очевидно, що Росія допомагає Ірану. Він прем'єр-міністр, і він має ухвалювати рішення", — сказав Зеленський.

Віг уточнив, що не мав жодних зв'язків із Нетаньягу або ізраїльським президентом з початку повномасштабного вторгнення, а Ізраїль — єдина держава, окрім Угорщини, яка відкрито не стала на бік України, не допомогла їй зброєю і підтримувала тісні стосунки з Москвою. З цих причин Україна не направляла своїх фахівців до Ізраїлю після пчатку війни в Ірані.

"На мою думку, це залежить від Ізраїлю. Коли ви хочете отримати допомогу, ви повинні бути відкритими і пояснити, в чому проблема. Інакше не допоможеш. Це все одно, що йти до лікаря, не пояснюючи, що болить", — пояснив Зеленський.

Президент України також через інтерв'ю передав повідомлення Нетаньягу.

"У нас є речі, які потрібні Ізраїлю, а в Ізраїлю є речі, які нам потрібні. Він це добре знає, ми вже кілька разів говорили Ізраїлю, що нам потрібно. У нас великий дефіцит ППО, але у нас є і можливості, яких немає в Ізраїлю, і ми готові до такого діалогу", — наголосив Зеленський.

