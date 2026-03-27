Україна планувала відновити авіасполучення під час війни та консультувалася з Ізраїлем, — ЗМІ

Україна на початку повномасштабної війни розглядала можливість часткового відновлення авіасполучення та зверталася до міжнародного досвіду. Зокрема, консультації проводилися з Ізраїлем, де польоти під час війни не припиняли повністю, але здійснюють із обмеженнями.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на коментар посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського. Зокрема, дипломат розповів, що українська сторона кілька років тому зверталася до Ізраїлю за рекомендаціями щодо організації авіаперельотів у воєнних умовах. За його словами, ізраїльська сторона ділилася своїм досвідом, а до України приїздили відповідні делегації, зокрема керівник управління цивільної авіації Ізраїлю.

Крім того, Бродський уточнив, що ці консультації відбувалися понад два-три роки тому, коли Україна лише вивчала можливість часткового відкриття авіасполучення.

Він також зазначив, що в Ізраїлі польоти під час війни не припиняли повністю, однак вони здійснюються з обмеженнями. Зокрема, значно зменшена кількість рейсів, частина міжнародних авіакомпаній скасувала польоти, а маршрути коригуються з урахуванням безпекових факторів. При цьому ізраїльські авіакомпанії продовжують виконувати обмежену кількість рейсів.

Як пояснив редактор профільного видання avianews.com Олександр Мироненко, навіть під час війни держави зберігають мінімальну кількість авіарейсів. Це необхідно для підтримки інфраструктури, збереження сертифікації екіпажів та можливості швидкого відновлення повноцінної роботи після завершення війни.

Він додав, що подібна практика застосовувалася і під час пандемії COVID-19, коли авіасполучення не припиняли повністю, але суттєво скорочували.

Раніше Фокус писав, що авіакомпанія Wizz Air може готуватися до відновлення польотів в Україну, про що свідчить набір персоналу та анонс онлайн-сесії для пілотів, пов’язаних з українським напрямком.

Згодом у Wizz Air відреагували на резонанс навколо заяви про "повернення в Україну" та пояснили, що йшлося виключно про рекрутингову кампанію, а не про відновлення польотів. У компанії наголосили, що наразі рейси неможливі через закритий повітряний простір, однак перевізник планує повернутися на український ринок після покращення безпекової ситуації.

Крім того, повідомлялося, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" перебуває у високому ступені операційної готовності і планує відновити роботу одразу після ухвалення державного рішення про відкриття повітряного простору.