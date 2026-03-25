Wizz Air готується відновити роботу в Україні: авіакомпанія оголосила набір персоналу (фото)

Європейська авіакомпанія Wizz Air може незабаром відновити польоти в Україні. Ознакою цього стало оголошення про набір персоналу для роботи в українському напрямку та анонс віртуальної інформаційної сесії для пілотів.

Про це повідомляє видання OBOZ.UA, посилаючись на рекламу компанії, помічену в Instagram. Зокрема, 25 березня на платформі Instagram з’явився допис від Wizz Air із посиланням на форму для участі у віртуальній інформаційній сесії, яка буде присвячена роботі пілотів Wizz Air Malta в Україні. В оголошенні компанія зазначила: "Україно, ми повертаємось додому".

У рамках заходу планується обговорити останні зміни у процедурі набору персоналу, включаючи: заробітну плату, структуру графіків та бонуси для утримання кадрів. У формі заявки компанія також прямо запитує кандидатів, чи зацікавлені вони у посаді в Україні.

Загалом, сесія призначена на 15 квітня 2026 року о 10:00 за центральноєвропейським часом. Учасники зможуть дізнатися про майбутні вакансії для пілотів, плани компанії щодо відновлення польотів в Україні та деталі відбору кандидатів. Для реєстрації обов’язково потрібно вказати ім’я, прізвище, електронну пошту, національність, попередній досвід роботи в Wizz Air та готовність працювати в Україні.

Форма заяви про набір персоналу до авіакомпанії Wizz Air для роботи в Україні Фото: Скриншот

Також у матеріалі зауважили, що OBOZ.UA звернувся до Wizz Air за коментарем, але на момент публікації відповіді від авіакомпанії не надійшло. Офіційних заяв про повернення на український ринок поки що не було.

Крім того, Фокус переглянув офіційний профіль Wizz Air і не виявив там останнім часом публікацій, які б підтверджували плани компанії повертатися в Україну.

Нагадаємо, що Міжнародний аеропорт "Бориспіль" перебуває на високому рівні операційної готовності і може відновити роботу одразу після ухвалення державного рішення про відкриття повітряного простору. За даними пресцентру аеропорту, пріоритетами залишаються безпека польотів, відповідність міжнародним стандартам авіаційної безпеки та завершення підготовчих робіт, зокрема модернізації інфраструктури за участю міжнародних партнерів.

Раніше Фокус писав, що Україна у стані війни не має можливості гарантувати безпеку пасажирських авіаперевезень, тому аеропорти відкривати недоцільно, а небо має залишатися закритим для цивільних літаків.