Wizz Air готовится возобновить работу в Украине: авиакомпания объявила набор персонала (фото)

Европейская авиакомпания Wizz Air может вскоре возобновить полеты в Украину. Признаком этого стало объявление о наборе персонала для работы в украинском направлении и анонс виртуальной информационной сессии для пилотов.

Об этом сообщает издание OBOZ.UA, ссылаясь на рекламу компании, замеченную в Instagram. В частности, 25 марта на платформе Instagram появилось сообщение от Wizz Air со ссылкой на форму для участия в виртуальной информационной сессии, которая будет посвящена работе пилотов Wizz Air Malta в Украине. В объявлении компания отметила: "Украина, мы возвращаемся домой".

Объявление авиакомпании Wizz Air в Instagram Фото: Обозреватель Объявление авиакомпании Wizz Air в Instagram Фото: Обозреватель

В рамках мероприятия планируется обсудить последние изменения в процедуре набора персонала, включая: заработную плату, структуру графиков и бонусы для удержания кадров. В форме заявки компания также прямо спрашивает кандидатов, заинтересованы ли они в должности в Украине.

В общем, сессия назначена на 15 апреля 2026 года в 10:00 по центральноевропейскому времени. Участники смогут узнать о будущих вакансиях для пилотов, планы компании по восстановлению полетов в Украине и детали отбора кандидатов. Для регистрации обязательно нужно указать имя, фамилию, электронную почту, национальность, предыдущий опыт работы в Wizz Air и готовность работать в Украине.

Также в материале отметили, что OBOZ.UA обратился к Wizz Air за комментарием, но на момент публикации ответа от авиакомпании не поступило. Официальных заявлений о возвращении на украинский рынок пока не было.

Кроме того, Фокус просмотрел официальный профиль Wizz Air и не обнаружил там в последнее время публикаций, которые бы подтверждали планы компании возвращаться в Украину.

Напомним, что Международный аэропорт "Борисполь" находится на высоком уровне операционной готовности и может возобновить работу сразу после принятия государственного решения об открытии воздушного пространства. По данным пресс-центра аэропорта, приоритетами остаются безопасность полетов, соответствие международным стандартам авиационной безопасности и завершение подготовительных работ, в частности модернизации инфраструктуры с участием международных партнеров.

Ранее Фокус писал, что Украина в состоянии войны не имеет возможности гарантировать безопасность пассажирских авиаперевозок, поэтому аэропорты открывать нецелесообразно, а небо должно оставаться закрытым для гражданских самолетов.