Украина планировала возобновить авиасообщение во время войны и консультировалась с Израилем, — СМИ

Украина в начале полномасштабной войны рассматривала возможность частичного восстановления авиасообщения и обращалась к международному опыту. В частности, консультации проводились с Израилем, где полеты во время войны не прекращали полностью, но осуществляют с ограничениями.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на комментарий посла Израиля в Украине Михаэля Бродского. В частности, дипломат рассказал, что украинская сторона несколько лет назад обращалась к Израилю за рекомендациями по организации авиаперелетов в военных условиях. По его словам, израильская сторона делилась своим опытом, а в Украину приезжали соответствующие делегации, в частности руководитель управления гражданской авиации Израиля.

Кроме того, Бродский уточнил, что эти консультации происходили более двух-трех лет назад, когда Украина только изучала возможность частичного открытия авиасообщения.

Он также отметил, что в Израиле полеты во время войны не прекращали полностью, однако они осуществляются с ограничениями. В частности, значительно уменьшено количество рейсов, часть международных авиакомпаний отменила полеты, а маршруты корректируются с учетом факторов безопасности. При этом израильские авиакомпании продолжают выполнять ограниченное количество рейсов.

Как пояснил редактор профильного издания avianews.com Александр Мироненко, даже во время войны государства сохраняют минимальное количество авиарейсов. Это необходимо для поддержания инфраструктуры, сохранения сертификации экипажей и возможности быстрого восстановления полноценной работы после завершения войны.

Он добавил, что подобная практика применялась и во время пандемии COVID-19, когда авиасообщение не прекращали полностью, но существенно сокращали.

Ранее Фокус писал, что авиакомпания Wizz Air может готовиться к возобновлению полетов в Украину, о чем свидетельствует набор персонала и анонс онлайн-сессии для пилотов, связанных с украинским направлением.

Впоследствии в Wizz Air отреагировали на резонанс вокруг заявления о "возвращении в Украину" и объяснили, что речь шла исключительно о рекрутинговой кампании, а не о возобновлении полетов. В компании отметили, что сейчас рейсы невозможны из-за закрытого воздушного пространства, однако перевозчик планирует вернуться на украинский рынок после улучшения ситуации с безопасностью.

Кроме того, сообщалось, что международный аэропорт "Борисполь" находится в высокой степени операционной готовности и планирует возобновить работу сразу после принятия государственного решения об открытии воздушного пространства.