"Украина, мы возвращаемся домой": в авиакомпании Wizz Air прокомментировали резонансный лозунг

Венгерская авиакомпания Wizz Air отреагировала на резонанс вокруг сообщения о "возвращении в Украину", которое появилось в соцсетях. В компании объяснили, что речь шла не о возобновлении полетов, а о рекрутинговой кампании для украинцев.

В Wizz Air прокомментировали свое недавнее сообщение в социальных сетях о "возвращении в Украину", сообщило Суспільне. Ранее в Instagram Wizz Air появилась рекламная кампания с лозунгом "Украина, мы возвращаемся домой". Ссылка в объявлении вела на форму регистрации для участия в виртуальной информационной сессии для пилотов, посвященной Украине.

В компании объяснили, что эта публикация была частью рекламной кампании, направленной на привлечение персонала и популяризацию карьерных возможностей для граждан Украины. В авиакомпании отметили, что не имели целью создать впечатление о возобновлении полетов или возвращении рейсов в ближайшее время.

Відео дня

"Единственной целью этой кампании было продвижение карьерных возможностей в Wizz Air для граждан Украины, ведь мы и в дальнейшем стремимся поддерживать развитие украинской гражданской авиации. Кампания никоим образом не имела целью создать впечатление о возобновлении полетов в или из Украины", — отметили в компании.

В Wizz Air также подчеркнули, что из-за полномасштабной войны и закрытого воздушного пространства в Украине пока невозможно возобновить полеты. В то же время в компании заверили, что остаются заинтересованными в украинском рынке и планируют возвращение, как только это позволят условия. Перевозчик выразил надежду на скорое завершение войны и восстановление авиасообщения с Европой.

"Чтобы это стало возможным, нам нужно заранее провести подготовительную работу, привлекая украинских специалистов и поддерживая развитие местной экономики", — добавили в компании.

Также в Wizz Air заявили, что стремятся быть среди первых авиаперевозчиков, которые возобновят работу в Украине после открытия неба.

"Искренне извиняемся за возможные недоразумения, к которым могла привести наша кампания. Все материалы уже изъяты из наших платформ. Мы пересмотрим их содержание, чтобы в будущем обеспечить максимально четкую коммуникацию и избежать подобных ситуаций", — отметили в компании.

Напомним, что ранее появилась информация о подготовке Wizz Air к возвращению на украинский рынок. Компания запустила набор пилотов и анонсировала информационные сессии по работе в Украине. В то же время официальных заявлений о возобновлении полетов тогда не было.

