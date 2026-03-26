"Україно, ми повертаємось додому": в авіакомпанії Wizz Air прокоментували резонансне гасло

Угорська авіакомпанія Wizz Air відреагувала на резонанс навколо повідомлення про "повернення в Україну", яке з’явилося в соцмережах. У компанії пояснили, що йшлося не про відновлення польотів, а про рекрутингову кампанію для українців.

У Wizz Air прокоментували своє нещодавнє повідомлення в соціальних мережах щодо "повернення в Україну", повідомило "Суспільне". Раніше в Instagram Wizz Air з’явилася рекламна кампанія з гаслом "Україно, ми повертаємось додому". Посилання в оголошенні вело на форму реєстрації для участі у віртуальній інформаційній сесії для пілотів, присвяченій Україні.

У компанії пояснили, що ця публікація була частиною рекламної кампанії, спрямованої на залучення персоналу та популяризацію кар’єрних можливостей для громадян України. В авіакомпанії наголосили, що не мали на меті створити враження про відновлення польотів або повернення рейсів найближчим часом.

Відео дня

"Єдиною метою цієї кампанії було просування кар’єрних можливостей у Wizz Air для громадян України, адже ми й надалі прагнемо підтримувати розвиток української цивільної авіації. Кампанія жодним чином не мала на меті створити враження про відновлення польотів до чи з України", — зазначили в компанії.

У Wizz Air також підкреслили, що через повномасштабну війну та закритий повітряний простір в Україні наразі неможливо відновити польоти. Водночас у компанії запевнили, що залишаються зацікавленими в українському ринку та планують повернення, щойно це дозволять умови. Перевізник висловив сподівання на швидке завершення війни та відновлення авіасполучення з Європою.

"Щоб це стало можливим, нам потрібно заздалегідь провести підготовчу роботу, залучаючи українських фахівців та підтримуючи розвиток місцевої економіки", — додали в компанії.

Також у Wizz Air заявили, що прагнуть бути серед перших авіаперевізників, які відновлять роботу в Україні після відкриття неба.

"Щиро перепрошуємо за можливі непорозуміння, до яких могла призвести наша кампанія. Усі матеріали вже вилучені з наших платформ. Ми переглянемо їхній зміст, щоб у майбутньому забезпечити максимально чітку комунікацію та уникнути подібних ситуацій", — зазначили в компанії.

Нагадаємо, що раніше з’явилася інформація про підготовку Wizz Air до повернення на український ринок. Компанія запустила набір пілотів і анонсувала інформаційні сесії щодо роботи в Україні. Водночас офіційних заяв про відновлення польотів тоді не було.

Раніше ми також інформували, що Wizz Air активно розширює свою мережу рейсів у Європі, зокрема з аеропорту Варшави. У 2026 році заплановано нові напрямки з польської столиці до популярних туристичних міст. Це свідчить про розвиток компанії на тлі відсутності польотів в Україну.