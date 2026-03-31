"Мы готовы": Зеленский через интервью передал премьер-министру Израиля сообщение

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху всегда пытается найти баланс между Россией и Украиной, даже когда очевидно, что РФ оказывает помощь Ирану.

Нетаньяху старается "поддерживать баланс" с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил в интервью N12 президент Украины Владимир Зеленский.

"У меня сложилось впечатление, что Нетаньяху всегда пытается найти баланс между Россией и Украиной, даже когда очевидно, что Россия помогает Ирану. Он премьер-министр, и он должен принимать решения", — сказал Зеленский.

Виг уточнил, что не имел никаких связей с Нетаньяху или израильским президентом с начала полномасштабного вторжения, а Израиль — единственное государство, кроме Венгрии, которое открыто не стало на сторону Украины, не помогло ей оружием и поддерживало тесные отношения с Москвой. По этим причинам Украина не направляла своих специалистов в Израиль после начала войны в Иране.

Відео дня

"По моему мнению, это зависит от Израиля. Когда вы хотите получить помощь, вы должны быть открытыми и объяснить, в чем проблема. Иначе не поможешь. Это все равно, что идти к врачу, не объясняя, что болит", — пояснил Зеленский.

Президент Украины также через интервью передал сообщение Нетаньяху.

"У нас есть вещи, которые нужны Израилю, а у Израиля есть вещи, которые нам нужны. Он это хорошо знает, мы уже несколько раз говорили Израилю, что нам нужно. У нас большой дефицит ПВО, но у нас есть и возможности, которых нет у Израиля, и мы готовы к такому диалогу", — подчеркнул Зеленский.

