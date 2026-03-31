Росія вимагає віддати Донбас за два місяці: "Потім будуть інші умови", — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Росія та партнери називають Україні нові умови завершення війни. Київ має не просто вийти з Донбасу, але зробити це за два місяці.

У разі відмови Москва погрожує захопити Донбас і виставити нові умови. Про це президент сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє "УНІАН".

"Поки що те, що хоче Росія, і що поширюють нам партнери, що вони бачуть закінчення війни або гарячої стадії війни, коли Україна вийде зі Сходу, ухваливши це рішення", — заявив Зеленський.

За його словами, він здивований, що США та партнери вірять в готовність РФ справді закінчити війну.

Президент повідомив, що наразі Україні називається новий термін — 2 місяці на те, щоб ЗСУ залишили Схід.

"Вони сказали, що за 2 місяці, це остання інформація, захоплять Схід нашої держави, цитуючи їх "захоплять Донбас". І тому у України є два місяці, щоб вийти, і тоді війна закінчиться. А якщо Україна за два місяці не вийде, то Росія захопить Донбас, і потім будуть інші умови", — зазначив Зеленський.

Президент звернув увагу американської сторони на те, що якщо Росія декларує Донбас як єдину ціль, то які інші умови можуть бути у випадку захоплення Сходу.

Водночас він наголосив, що Україна знає про цілі РФ і розуміє, що за два місяці ЗС Росії нічого не зможуть захопити.

Раніше Зеленський заявив, що після закінчення війни з Іраном адміністрація Трампа відновить тиск на Київ з метою домогтися територіальних поступок для припинення війни. РФ хоче отримати повний контроль над Донбасом і вимагає виведення українських військ із цієї території.

Минулого тижня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що слова президента України Володимира Зеленського про вимогу США про виведення військ з Донбасу не відповідають дійсності. За його словами, Києву не ставили умов щодо територіальних поступок в обмін на гарантії безпеки.

Це була його відповідь на твердження Зеленського, який говорив про можливу умову США щодо гарантій безпеки в обмін на поступки на Донбасі. За його словами, Вашингтон був готовий узгодити гарантії після виведення українських військ із регіону.

Нагадаємо, аналітики медіа The Associated Press попереджають, що Російська Федерація зібрала резерви і готова до весняно-літньої наступальної компанії в Україні 2026 року.

Військові експерти та оглядачі висловилися щодо можливих напрямків наступу РФ. Серед них — варіант посилення атак на Слов'янськ і прорив під Гуляйполем і Запоріжжям.